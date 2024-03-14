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Лига Европы
14 марта 2024, 18:59 | Обновлено 14 марта 2024, 19:02
370
0

Трубин сыграет? Стал известен состав Бенфики на матч с Рейнджерс

Украинский голкипер выйдет с первых минут

14 марта 2024, 18:59 | Обновлено 14 марта 2024, 19:02
370
0
Трубин сыграет? Стал известен состав Бенфики на матч с Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 14 марта «Бенфика» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде сыграет с «Рейнджерс». Начало матча – в 19:45 по Киеву. Первый поединок в Лиссабона завершился вничью 2:2.

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфика» на матч.

Составы команд:

«Рейнджерс»: Батленд, Тавернье, Голдсон, Суттар, Йилмаз, Диоманд, Лундстрём, Райт, Лоуренс, Фабиу Силва, Дессерс

«Бенфика»: Трубин, Аурснес, Отаменди, Антониу Силва, Ба, Флорентино, Жоау Невеш, Рафа Силва, Нерес, Ди Мария, Маркос Леонардо

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Бенфика Глазго Рейнджерс Лига Европы Анатолий Трубин стартовые составы
Источник УЕФА
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