Трубин сыграет? Стал известен состав Бенфики на матч с Рейнджерс
Украинский голкипер выйдет с первых минут
Сегодня, 14 марта «Бенфика» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде сыграет с «Рейнджерс». Начало матча – в 19:45 по Киеву. Первый поединок в Лиссабона завершился вничью 2:2.
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфика» на матч.
Составы команд:
«Рейнджерс»: Батленд, Тавернье, Голдсон, Суттар, Йилмаз, Диоманд, Лундстрём, Райт, Лоуренс, Фабиу Силва, Дессерс
«Бенфика»: Трубин, Аурснес, Отаменди, Антониу Силва, Ба, Флорентино, Жоау Невеш, Рафа Силва, Нерес, Ди Мария, Маркос Леонардо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На вопросы также ответили вратарь Георгий Бущан и хавбек Владимир Бражко
Мадридский клуб спас игру на последних минутах основного времени