Трубин сыграет? Стал известен состав Бенфики на матч с Рейнджерс

Сегодня, 14 марта «Бенфика» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде сыграет с «Рейнджерс». Начало матча – в 19:45 по Киеву. Первый поединок в Лиссабона завершился вничью 2:2.

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе «Бенфика» на матч.

Составы команд:

«Рейнджерс»: Батленд, Тавернье, Голдсон, Суттар, Йилмаз, Диоманд, Лундстрём, Райт, Лоуренс, Фабиу Силва, Дессерс

«Бенфика»: Трубин, Аурснес, Отаменди, Антониу Силва, Ба, Флорентино, Жоау Невеш, Рафа Силва, Нерес, Ди Мария, Маркос Леонардо