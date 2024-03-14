Арсенал готовит 65 миллионов на хавбека Реала
Браим Диас может вернуться в Англию
Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Браиму Диасу. Об этом сообщают английские СМИ.
По их информации, «Канониры» собираются подписать Диаса ближайшим летом. Они готовы отдать за 24-летнего хавбека 65 миллионов евро.
Диас уже знаком с английским футболом. С 2014 по 2019 годы он находился в системе «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне на счету Диаса 8 голов и 4 ассиста в 32 матчах за «Реал» во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что Диас принял решение выступать за сборную Марокко.
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