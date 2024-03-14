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  4. Арсенал готовит 65 миллионов на хавбека Реала
Англия
14 марта 2024, 18:20 |
285
0

Арсенал готовит 65 миллионов на хавбека Реала

Браим Диас может вернуться в Англию

14 марта 2024, 18:20 |
285
0
Арсенал готовит 65 миллионов на хавбека Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Браиму Диасу. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, «Канониры» собираются подписать Диаса ближайшим летом. Они готовы отдать за 24-летнего хавбека 65 миллионов евро.

Диас уже знаком с английским футболом. С 2014 по 2019 годы он находился в системе «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Диаса 8 голов и 4 ассиста в 32 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что Диас принял решение выступать за сборную Марокко.

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Браим Диас Реал Мадрид Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Daily Mail
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