Арсенал готовит 65 миллионов на хавбека Реала

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Браиму Диасу. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, «Канониры» собираются подписать Диаса ближайшим летом. Они готовы отдать за 24-летнего хавбека 65 миллионов евро.

Диас уже знаком с английским футболом. С 2014 по 2019 годы он находился в системе «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Диаса 8 голов и 4 ассиста в 32 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что Диас принял решение выступать за сборную Марокко.