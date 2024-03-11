Романо: звезда Реала принял решение выступать за сборную Марокко

24-летний полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас принял решение выступать за сборную Марокко.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство федерации африканской страны уже уведомлено и в скором времени об этом будет сообщено официально. Примечательно, что в июне 2021-го Диас сыграл за сборную Испании против Литвы и даже забил гол, но тот поединок носил товарищеский статус, поэтому Браим по-прежнему имеет право сменить спортивное гражданство (у футболиста марокканские корни по отцовской линии).

Отметим, что в нынешнем сезоне Диас провел за «Реал» 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.