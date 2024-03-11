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  4. Романо: звезда Реала принял решение выступать за сборную Марокко
Испания
11 марта 2024, 14:34 |
719
0

Романо: звезда Реала принял решение выступать за сборную Марокко

В 2021-м Браим Диас сыграл и забил за национальную команду Испании

11 марта 2024, 14:34 |
719
0
Романо: звезда Реала принял решение выступать за сборную Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

24-летний полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас принял решение выступать за сборную Марокко.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, руководство федерации африканской страны уже уведомлено и в скором времени об этом будет сообщено официально. Примечательно, что в июне 2021-го Диас сыграл за сборную Испании против Литвы и даже забил гол, но тот поединок носил товарищеский статус, поэтому Браим по-прежнему имеет право сменить спортивное гражданство (у футболиста марокканские корни по отцовской линии).

Отметим, что в нынешнем сезоне Диас провел за «Реал» 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Браим Диас сборная Марокко по футболу сборная Испании по футболу смена гражданства Реал Мадрид
Источник Фабрицио Романо
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