ФОТО. У Шахтера усиление. Дорогостоящий новичок восстановился от травмы
Марлон Гомес занимается в общей группе
Донецкий «Шахтер» сообщил, что полузащитник команды Марлон Гомес восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе.
Напомним, «горняки» купили Гомеса у клуба «Васко да Гама» за 12 миллионов евро. Пока игрок не дебютировал за донецкий клуб, поскольку получил травму во время выступлений за олимпийскую сборную Бразилии.
После перелома левой малоберцовой кости в матче олимпийских сборных Бразилии и Парагвая в начале февраля были прогнозы, что Гомес восстановится через 2-3 недели, но, как видим, реабилитация затянулась.
ФОТО. У горняков усиление. Дорогостоящий новичок восстановился от травмы
🧡 Марлон Гомес повернувся! 😍— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 14, 2024
🇧🇷 Бразильський півзахисник працює разом з командою в загальній групі! ⚒#Shakhtar pic.twitter.com/psOpUgZzfJ
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