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  4. ФОТО. У Шахтера усиление. Дорогостоящий новичок восстановился от травмы
Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 17:59 | Обновлено 14 марта 2024, 18:06
753
0

ФОТО. У Шахтера усиление. Дорогостоящий новичок восстановился от травмы

Марлон Гомес занимается в общей группе

14 марта 2024, 17:59 | Обновлено 14 марта 2024, 18:06
753
0
ФОТО. У Шахтера усиление. Дорогостоящий новичок восстановился от травмы
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Донецкий «Шахтер» сообщил, что полузащитник команды Марлон Гомес восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, «горняки» купили Гомеса у клуба «Васко да Гама» за 12 миллионов евро. Пока игрок не дебютировал за донецкий клуб, поскольку получил травму во время выступлений за олимпийскую сборную Бразилии.

После перелома левой малоберцовой кости в матче олимпийских сборных Бразилии и Парагвая в начале февраля были прогнозы, что Гомес восстановится через 2-3 недели, но, как видим, реабилитация затянулась.

ФОТО. У горняков усиление. Дорогостоящий новичок восстановился от травмы

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига сборная Бразилии по футболу U-23 Марлон Гомес
Источник Sport.ua
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