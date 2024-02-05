Украина. Премьер лига05 февраля 2024, 22:51 |
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Стало известно, на сколько вылетел бразильский новичок Шахтера
Марлон Гомес травмировал левую малоберцовую кость
05 февраля 2024, 22:51 |
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20-летний бразильский центральный полузащитник Марлон Гомес, который недавно перешел в донецкий «Шахтер» из «Васко де Гама» за 12 миллионов евро, получил травму, находясь в расположении олимпийской сборной Бразилии.
Сообщается, что Гомес сломал левую малоберцовую кость во время матча квалификации ОИ-2024 Бразилия – Парагвай.
Однако по информации источника, травма у бразильца не столь серьезна, как ожидалось ранее. Перелома нет, и Марлон Гомес сможет вернуться к тренировкам максимум через 2-3 недели.
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