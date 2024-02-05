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Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 22:51 |
775
2

Стало известно, на сколько вылетел бразильский новичок Шахтера

Марлон Гомес травмировал левую малоберцовую кость

05 февраля 2024, 22:51 |
775
2
Стало известно, на сколько вылетел бразильский новичок Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

20-летний бразильский центральный полузащитник Марлон Гомес, который недавно перешел в донецкий «Шахтер» из «Васко де Гама» за 12 миллионов евро, получил травму, находясь в расположении олимпийской сборной Бразилии.

Сообщается, что Гомес сломал левую малоберцовую кость во время матча квалификации ОИ-2024 Бразилия – Парагвай.

Однако по информации источника, травма у бразильца не столь серьезна, как ожидалось ранее. Перелома нет, и Марлон Гомес сможет вернуться к тренировкам максимум через 2-3 недели.

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Источник: бразильский новичок Шахтера получил тяжелую травму
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травма Шахтер Донецк сборная Бразилии по футболу U-23 Марлон Гомес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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zhyr
діагноз ставив арестович))
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Лига конференций без динамо
Скорейшего выздоровления ,чемпион ждёт тебя 
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