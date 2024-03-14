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  4. Шахтер отказал двум грандам в продаже Судакова. Как отреагировал Георгий?
Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 17:40 | Обновлено 14 марта 2024, 17:51
1582
6

Шахтер отказал двум грандам в продаже Судакова. Как отреагировал Георгий?

Украинский клуб получил два предложения от «Ювентуса» и «Наполи»

14 марта 2024, 17:40 | Обновлено 14 марта 2024, 17:51
1582
6
Шахтер отказал двум грандам в продаже Судакова. Как отреагировал Георгий?
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Итальянские «Ювентус» и «Наполи» делали официальные предложения «Шахтеру» по трансферу 21-летнего полузащитника Георгия Судакова. Лидер «горняков» рассказал, как отреагировал на отказ «Шахтера» продавать его зимой.

«От «Наполи» и «Ювентуса» поступали официальные предложения, но «Шахтер» отклонил их. Я знаю это. Сначала я немного расстроился, но я понимаю, что клуб хочет заработать больше денег, и я еще не все сделал для этого клуба. Я к этому отказу отнесся нормально.

Сергей Палкин сказал, что через полгода–год я поеду в Европу. Я ему доверяю в этом плане», – рассказал Судаков.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 млн евро.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Наполи Ювентус трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы Сергей Палкин
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 6
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Falko
Судаков точно знає, що робили пропозиції. А його агент про це нічого не чув. Таке буває?
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+3
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Андрій Заліщук
Господи, які жлоби ці донецькі, да відпустіть уже Судакова хоч за такі гроші, він же не росте в Шахтарі як гравець, подивіться як виросли Миколенко, Забарний, Циганков, Довбик в топ-чемпіонатах...ніколи мені не подобався цей менеджмент Палкіна
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+3
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ViAn
Кожен день по декілька раз... Саме так з'являється інфа про трансфери Судакова останнім часом)). Така методичка накручування цінника. Якщо це допоможе його продати, то це правильна методика. Але на Євро ще треба попасти. Бо без Євро шахта Судакова дорожче 25 млн ну ніяк не продасть. А так там будуть шанси, що Станіславович із Збірною досягне хороших результатів. Тоді багато кого можна буде продати на кращих умовах, ніж є зараз.
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+1
Alex T
Ой, акция по накрутке цены 
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0
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