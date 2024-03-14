Шахтер отказал двум грандам в продаже Судакова. Как отреагировал Георгий?

Итальянские «Ювентус» и «Наполи» делали официальные предложения «Шахтеру» по трансферу 21-летнего полузащитника Георгия Судакова. Лидер «горняков» рассказал, как отреагировал на отказ «Шахтера» продавать его зимой.

«От «Наполи» и «Ювентуса» поступали официальные предложения, но «Шахтер» отклонил их. Я знаю это. Сначала я немного расстроился, но я понимаю, что клуб хочет заработать больше денег, и я еще не все сделал для этого клуба. Я к этому отказу отнесся нормально.

Сергей Палкин сказал, что через полгода–год я поеду в Европу. Я ему доверяю в этом плане», – рассказал Судаков.



В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее «Шахтер» отказался продавать Судакова «Наполи» за 40 млн евро.