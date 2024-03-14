АЛЬКАРАС: «Моим кумиром всегда был Надаль, но хочу играть как Федерер»

Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас рассказал, к какому идеалу игры стремится.

«Моим кумиром всегда был Рафа, но не буду врать, я хочу играть как Федерер. Я думаю, что мой стиль игры немного ближе к стилю Роджера, поэтому я буду упорно работать, чтобы однажды стать таким же, как он», – сказал испанец.

Отметим, что Алькарас сейчас выступает на Мастерсе в Индиан-Уэллс, где уже дошел до 1/4 финала. После Уимблдона 2023 Карлос турниров пока не выигрывал.