Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. АЛЬКАРАС: «Моим кумиром всегда был Надаль, но хочу играть как Федерер»
ATP
14 марта 2024, 17:01 |
134
0

АЛЬКАРАС: «Моим кумиром всегда был Надаль, но хочу играть как Федерер»

Испанец уверен, что его стиль больше поход на стиль швейцарца

14 марта 2024, 17:01 |
134
0
АЛЬКАРАС: «Моим кумиром всегда был Надаль, но хочу играть как Федерер»
Инстаграм Карлоса Алькараса

Второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас рассказал, к какому идеалу игры стремится.

«Моим кумиром всегда был Рафа, но не буду врать, я хочу играть как Федерер. Я думаю, что мой стиль игры немного ближе к стилю Роджера, поэтому я буду упорно работать, чтобы однажды стать таким же, как он», – сказал испанец.

Отметим, что Алькарас сейчас выступает на Мастерсе в Индиан-Уэллс, где уже дошел до 1/4 финала. После Уимблдона 2023 Карлос турниров пока не выигрывал.

По теме:
Монфис вылетел. Определены все четвертьфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллсе
Известна половина участников 1/4 финала на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Без Джоковича. Определены все участники 1/8 финала Мастерса в Индиан-Уэллсе
Карлос Алькарас (теннисист) Рафаэль Надаль Роджер Федерер
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Футбол | 13 марта 2024, 22:05 21
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу

Игорь Касьяненко отправился в Майами, США

Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Теннис | 13 марта 2024, 22:15 10
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс

Эмма Наварро продолжает удивлять, американка вышла в четвертьфинал крупного турнира

Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Футбол | 14.03.2024, 00:11
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Киченок и Остапенко в трех сетах проиграли 4-м сеяным в Индиан-Уэллсе
Теннис | 13.03.2024, 23:13
Киченок и Остапенко в трех сетах проиграли 4-м сеяным в Индиан-Уэллсе
Киченок и Остапенко в трех сетах проиграли 4-м сеяным в Индиан-Уэллсе
Забарный превзошел Мудрика и установил уникальное достижение в АПЛ
Футбол | 14.03.2024, 11:27
Забарный превзошел Мудрика и установил уникальное достижение в АПЛ
Забарный превзошел Мудрика и установил уникальное достижение в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
13.03.2024, 12:16 22
Футбол
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
13.03.2024, 15:49 5
Футбол
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
13.03.2024, 06:55 11
Футбол
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
14.03.2024, 00:47 18
Футбол
ВИДЕО. Реакция на гол Мудрика, Лунин определился с будущим
ВИДЕО. Реакция на гол Мудрика, Лунин определился с будущим
12.03.2024, 16:29
Футбол
Успех команды Мороза. Сборная Украины U-17 пробилась на Евро-2024!
Успех команды Мороза. Сборная Украины U-17 пробилась на Евро-2024!
12.03.2024, 21:00 6
Футбол
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
14.03.2024, 06:25 4
Теннис
СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
13.03.2024, 09:59 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем