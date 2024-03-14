L’Equipe: Реал не отпустит Мбаппе на Олимпиаду-2024

Мадридский «Реал» еще не оформил официально переход форварда Килиана Мбаппе из французского ПСЖ, а уже известно, что мадридцы не захотят отпускать своего новичка на футбольный турнир в рамках Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее стало известно, что наставник олимпийской сборной «трехцветных» Тьерри Анри рассчитывает на помощь троих опытных игроков – форвардов Оливье Жиру, Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе. Вот только, по информации L’Equipe, вероятность участия Килиана в олимпийском турнире ощутимо падает как раз в связи с его уходом из ПСЖ.

Сообщается, что приоритетом для Килиана является выступление на Евро-2024, а поездка еще и на Олимпиаду будет означать отсутствие отпуска для игрока и пропуск предсезонной подготовки в составе мадридцев.

Добавим, что футбольный турнир на Играх-2024 начнется 24 июля, всего через 10 дней после финала Евро-2024, и продлится до 11 августа.