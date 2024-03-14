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  4. Главный тренер Жироны – о безголевой серии Довбика: «Я не переживаю»
Испания
14 марта 2024, 16:29 | Обновлено 14 марта 2024, 16:30
296
0

Главный тренер Жироны – о безголевой серии Довбика: «Я не переживаю»

Мичел доволен отношением украинца к работе

14 марта 2024, 16:29 | Обновлено 14 марта 2024, 16:30
296
0
Главный тренер Жироны – о безголевой серии Довбика: «Я не переживаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Жироны» Мичел перед матчем с «Хетафе» рассказал, почему его не волнует низкая результативность украинского нападающего Артема Довбика в последних матчах.

«Я бы переживал, если бы у команды не было голевых моментов, но мы их создаем. Артем знает, что главное – выходить на ударные позиции и получать шансы на взятие ворот. Кто забил гол, не так важно, 14-15 разных игроков смогли забить. Мы на один гол отстаем от «Реала», у которого есть Беллингем, Хоселу, Винисиус... Мы не сравниваемся с великой командой.

Я не переживаю за Довбика, на днях он провел очень хорошую игру, с мячом и без мяча. Он держал мяч, боролся за него, давал команде перевести дух... Я не переживаю, что он не забивает», – сказал Мичел.

Отметим, что украинский форвард не забивал в чемпионате Испании с 21 января, когда отличился хет-триком в матче с «Севильей». На счету Довбика 14 голов в чепионате.

Отметим, что Виктор Цыганков остается под вопросом на матч с «Хетафе».

Матч 29 тура Ла Лиги «Хетафе» – «Жирона» состоится 16 марта, начало в 19:30 по Киеву.

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Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес) Артем Довбик
Источник Comuniate
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