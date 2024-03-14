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Италия
14 марта 2024, 16:18 |
268
0

Тренер сборной Аргентины может возглавить Лацио

Римляне нацелились на Лионеля Скалони

14 марта 2024, 16:18 |
268
0
Тренер сборной Аргентины может возглавить Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

«Лацио» сейчас занимается поисками нового главного тренера после отставки Маурицио Сарри. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, римский клуб ищет не временного тренера до конца сезона, а наставника, с которым будет строить долгосрочный проект.

Рассматриваются кандидатуры двух экс-тренеров «Марселя», Игоря Тудора и Дженнаро Гаттузо, а также наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони, который в 2022 году привел команду к победе на чемпионате мира.

Скалони выступал в качестве игрока за «Лацио» в 2007 – 2013 годах.

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Лацио Лионель Скалони Джанлука Ди Марцио сборная Аргентины по футболу Игор Тудор Дженнаро Гаттузо
Источник Джанлука Ди Марцио
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