Тренер сборной Аргентины может возглавить Лацио

«Лацио» сейчас занимается поисками нового главного тренера после отставки Маурицио Сарри. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, римский клуб ищет не временного тренера до конца сезона, а наставника, с которым будет строить долгосрочный проект.

Рассматриваются кандидатуры двух экс-тренеров «Марселя», Игоря Тудора и Дженнаро Гаттузо, а также наставника сборной Аргентины Лионеля Скалони, который в 2022 году привел команду к победе на чемпионате мира.

Скалони выступал в качестве игрока за «Лацио» в 2007 – 2013 годах.