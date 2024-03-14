Агент Судакова рассказал о возможном трансфере в топ-клуб Серии А

Агент игрока «Шахтера» Георгия Судакова Сергей Серебренников высказался по поводу будущего украинского полузащитника.

«Я знаю, что есть заинтересованные клубы в Италии, Англии и Германии, сейчас есть контакты со многими клубами. Но именно «Шахтер» решает, когда Судаков перейдет в другой клуб, пока им сложно согласиться отпустить его.

«Наполи»? Напрямую о переговорах я не слышал. Я считаю, «Наполи» – клуб высокого уровня. Было бы большим шагом для Георгия перейти туда, ведь он подходит под стиль игры Серии А. Это было бы одним из лучших решений для Судакова.

Похож ли Судаков на Мудрика? Они похожи тем, что оба молодые игроки с большим талантом. Но у них совсем разные стили игры», – рассказал Серебренников.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в трансфере Судакова также заинтересованы «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Барселона».