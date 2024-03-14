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  4. МИЧЕЛ: «Жирона находится выше Барселоны и Атлетико, это невероятно»
Испания
14 марта 2024, 15:30 | Обновлено 14 марта 2024, 16:08
1106
0

МИЧЕЛ: «Жирона находится выше Барселоны и Атлетико, это невероятно»

Главный тренер каталонского клуба не знает, что сказать тем, кто сомневается в его команде

14 марта 2024, 15:30 | Обновлено 14 марта 2024, 16:08
1106
0
МИЧЕЛ: «Жирона находится выше Барселоны и Атлетико, это невероятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мнением о ситуации в турнирной таблице Ла Лиги перед 29-м туром, в котором его команда сразится против «Хетафе».

«На выезде мы должны быть самими собой. Я не беспокоюсь по этому поводу. Мы находимся выше «Барселоны» и мадридского «Атлетико», которые сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это невероятно.

У нас 62 очка, если кто-то сомневается в этой команде, я не знаю, что сказать», – заявил Мичел.

Отметим, что у «Барселоны» на одно очко меньше, у «Атлетико» – на 7.

Матч 29 тура Ла Лиги «Хетафе» – «Жирона» состоится 16 марта, начало в 19:30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков остается под вопросом на матч с «Хетафе».

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Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Мичел (Мигель Анхель Санчес) Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига
Источник Twitter
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