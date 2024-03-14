МИЧЕЛ: «Жирона находится выше Барселоны и Атлетико, это невероятно»
Главный тренер каталонского клуба не знает, что сказать тем, кто сомневается в его команде
Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мнением о ситуации в турнирной таблице Ла Лиги перед 29-м туром, в котором его команда сразится против «Хетафе».
«На выезде мы должны быть самими собой. Я не беспокоюсь по этому поводу. Мы находимся выше «Барселоны» и мадридского «Атлетико», которые сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это невероятно.
У нас 62 очка, если кто-то сомневается в этой команде, я не знаю, что сказать», – заявил Мичел.
Отметим, что у «Барселоны» на одно очко меньше, у «Атлетико» – на 7.
Матч 29 тура Ла Лиги «Хетафе» – «Жирона» состоится 16 марта, начало в 19:30 по Киеву.
Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков остается под вопросом на матч с «Хетафе».
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