«Я одна из лучших в мире». Саккари жестко ответила хейтерам

Девятая ракетка мира Мария Саккари рассказала, обращает ли она внимание на комментарии хейтеров в Интернете.

«Мне абсолютно все равно, что они говорят. Знаете, если они хотят осуждать меня за то, что я 9-я в мире или 10-я, они могут продолжать осуждать меня. Я одна из лучших игроков в мире.

Вот и все. На самом деле, это очень хорошо, и я действительно хочу поблагодарить их за то, что они продолжают это делать, потому что тогда я напоминаю себе, чего я достигла. Если они перестанут это делать, то, возможно, я перестану напоминать себе об этом (улыбается).

Ребята, пожалуйста, продолжайте это делать. Пожалуйста, продолжайте говорить – извините – всякое дерьмо обо мне, но я здесь, и я здесь, чтобы стать лучше. Я здесь, чтобы совершенствоваться.

Простите за мой французский (смеется)», – сказала Саккари.

Отметим, что Мария вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс, где сыграет с американкой Эммой Наварро.