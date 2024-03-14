Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Я одна из лучших в мире». Саккари жестко ответила хейтерам
WTA
14 марта 2024, 15:05 | Обновлено 14 марта 2024, 15:06
642
0

«Я одна из лучших в мире». Саккари жестко ответила хейтерам

Греческая теннисистка не обращает внимание на критику

14 марта 2024, 15:05 | Обновлено 14 марта 2024, 15:06
642
0
«Я одна из лучших в мире». Саккари жестко ответила хейтерам
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Девятая ракетка мира Мария Саккари рассказала, обращает ли она внимание на комментарии хейтеров в Интернете.

«Мне абсолютно все равно, что они говорят. Знаете, если они хотят осуждать меня за то, что я 9-я в мире или 10-я, они могут продолжать осуждать меня. Я одна из лучших игроков в мире.

Вот и все. На самом деле, это очень хорошо, и я действительно хочу поблагодарить их за то, что они продолжают это делать, потому что тогда я напоминаю себе, чего я достигла. Если они перестанут это делать, то, возможно, я перестану напоминать себе об этом (улыбается).

Ребята, пожалуйста, продолжайте это делать. Пожалуйста, продолжайте говорить – извините – всякое дерьмо обо мне, но я здесь, и я здесь, чтобы стать лучше. Я здесь, чтобы совершенствоваться.

Простите за мой французский (смеется)», – сказала Саккари.

Отметим, что Мария вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс, где сыграет с американкой Эммой Наварро.

По теме:
Ига Свёнтек – Каролин Возняцки. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Мария Саккари WTA Индиан-Уэллс
Источник ASAP text
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Футбол | 13 марта 2024, 22:05 21
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу

Игорь Касьяненко отправился в Майами, США

Известны 4 города, которые примут групповой этап Финала Кубка Дэвиса
Теннис | 14 марта 2024, 13:35 0
Известны 4 города, которые примут групповой этап Финала Кубка Дэвиса
Известны 4 города, которые примут групповой этап Финала Кубка Дэвиса

Соревнования пройдут с 10 по 15 сентября

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
Футбол | 13.03.2024, 18:41
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Теннис | 13.03.2024, 22:15
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Николя Анелька: бука, кочевник и непризнанный гений английской Премьер-лиги
Футбол | 14.03.2024, 11:00
Николя Анелька: бука, кочевник и непризнанный гений английской Премьер-лиги
Николя Анелька: бука, кочевник и непризнанный гений английской Премьер-лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
12.03.2024, 23:28 26
Теннис
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
14.03.2024, 00:47 18
Футбол
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
13.03.2024, 10:32 26
Футбол
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
13.03.2024, 00:53 20
Футбол
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла главных конкуренток
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла главных конкуренток
12.03.2024, 21:28
Хоккей
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
12.03.2024, 19:35
Киберспорт
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
13.03.2024, 12:16 22
Футбол
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
13.03.2024, 15:49 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем