ОФИЦИАЛЬНО. Климчук выбыл до конца сезона. Известны все детали травмы

Капитан «Руха» Юрий Климчук получил повреждение, из-за которого не сможет сыграть до конца текущего сезона, как и сообщал Sport.ua. В частности, нападающий «Руха» получил надрыв задней крестообразной связки.

Теперь форварда «желто-черных» ждет операция в Польше. Подробнее о травме лидера «Руха» рассказал руководитель медицинской службы «желто-черных» Юрий Полигас.

«Юрий Климчук получил надрыв задней крестообразной связки. Это давняя травма, она не была получена непосредственно в матче с «Днепром-1». Первый дискомфорт Юрий почувствовал еще в начале зимних сборов, после неудачного приземления на колено. Тогда не было никаких оснований считать, что это именно повреждение задней крестообразной связки, поскольку мануальные тесты указывали на полную стабильность. Однако в активном игровом процессе после восстановления УПЛ Юрий почувствовал дискомфорт. Поэтому на этой неделе было сделано МРТ-обследование, после которого медицинский штаб и игрок согласились, что лучше сделать хирургическое вмешательство и это будет полезно для быстрого и качественного восстановления футболиста.

Стоит отметить, что это крайне редкое повреждение и его обычно испытывают игроки атакующего звена, которые выполняют большой объем интенсивной работы на поле. Все потому, что они часто вступают в единоборства, могут неудачно приземлиться на поле, а также получают удары непосредственно в коленный сустав.

На сегодня определено, что у Климчука – частичная недостаточность стабильности коленного сустава из-за частичного надрыва задней скрещенной связки. В ближайшее время мы с Юрием отправимся в Польшу, где проконсультируемся по операции со спортивным хирургом Робертом Шмигельским. Сейчас мы находимся на постоянном контакте с ним, чтобы согласовать все детали операции.

По предварительным данным, восстановление Юрия займет от 3-4 месяца в лучшем случае, если удастся сохранить собственную связку. Если же хирург решит делать полную реконструкцию связки, то восстановление игрока продлится до 6 месяцев.

Партнеры, тренерский штаб, руководство и персонал клуба – все на постоянном контакте с Юрием Климчуком. Все желают ему скорейшего выздоровления и верят, что он вернется еще сильнее», – отметил руководитель медицинской службы «Руха» Юрий Полигас.