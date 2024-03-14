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Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 12:50 | Обновлено 14 марта 2024, 12:51
749
0

Еще один капитан Руха выбыл до конца сезона

Футболист получил травму в игре с днепрянами

14 марта 2024, 12:50 | Обновлено 14 марта 2024, 12:51
749
0
Еще один капитан Руха выбыл до конца сезона
ФК Рух. Юрий Климчук

Как стало известно Sport.ua, капитан «Руха» Юрий Климчук в текущем сезоне уже не сможет помочь своей команде.

Повреждение, которое получил нападающий в поединке 20 тура чемпионата УПЛ с «Днепром-1», оказалось серьезным. Впереди еще детальное обследование с помощью МРТ, но все идет к тому, что в ближайшее время он на поле не выйдет.

Напомним, что Марко Сапуга, который был капитаном «Руха» до Климчука, также надолго выбыл из строя из-за травмы.

В текущем чемпионате УПЛ Юрий Климчук сыграл за «Рух» 16 матчей и стал автором 5 голов.

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Юрий Климчук инсайд Марко Сапуга Рух Львов травма
Источник Sport.ua
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