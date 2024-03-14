Еще один капитан Руха выбыл до конца сезона

Как стало известно Sport.ua, капитан «Руха» Юрий Климчук в текущем сезоне уже не сможет помочь своей команде.

Повреждение, которое получил нападающий в поединке 20 тура чемпионата УПЛ с «Днепром-1», оказалось серьезным. Впереди еще детальное обследование с помощью МРТ, но все идет к тому, что в ближайшее время он на поле не выйдет.

Напомним, что Марко Сапуга, который был капитаном «Руха» до Климчука, также надолго выбыл из строя из-за травмы.

В текущем чемпионате УПЛ Юрий Климчук сыграл за «Рух» 16 матчей и стал автором 5 голов.