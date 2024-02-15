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  4. ФОТО. Сапуга успешно перенес операцию на крестообразной связке
Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 15:21 | Обновлено 15 февраля 2024, 15:36
204
0

ФОТО. Сапуга успешно перенес операцию на крестообразной связке

Через несколько дней футболиста выпишут из больницы в Варшаве

15 февраля 2024, 15:21 | Обновлено 15 февраля 2024, 15:36
204
0
ФОТО. Сапуга успешно перенес операцию на крестообразной связке
ФК Рух. Марко Сапуга

Полузащитник львовского «Руха» Марко Сапуга успешно перенес операцию на передней крестообразной связке колена.

Оперативное вмешательство прошло в Варшаве 14 февраля и в ближайшие дни футболиста выпишут из больницы.

«Операция прошла успешно и длилась около трех часов. Предварительно она должна была продолжаться больше, но совместно с хирургом было принято решение пройти предоперационную реабилитацию, которая дала свой результат, в частности – уменьшилось проявление дефицита подколенной мышцы и ее не нужно было дополнительно стабилизировать. Следовательно, операционный процесс сократился на час.

Марк сейчас чувствует себя хорошо, его состояние – полностью удовлетворительное. Врачи будут давать прогноз во время выписки, но предварительные сроки – 8-9 месяцев без футбола», – приводит слова руководителя медицинской службы «Руха» Юрия Полигаса официальный клубный сайт.

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Марко Сапуга операция на колене восстановление
Источник ФК Рух Львов
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