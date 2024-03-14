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  4. Лунин вошел в символическую сборную 1/8 финала ЛЧ по версии WhoScored
Лига чемпионов
14 марта 2024, 14:10 | Обновлено 14 марта 2024, 14:16
931
2

Лунин вошел в символическую сборную 1/8 финала ЛЧ по версии WhoScored

Андрей стал единственным игроком «Реала», которому это удалось

14 марта 2024, 14:10 | Обновлено 14 марта 2024, 14:16
931
2
Лунин вошел в символическую сборную 1/8 финала ЛЧ по версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Авторитетный статистический портал WhoScored назвал свою символическую сборную стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лучшим вратарем на этом этапе ЛЧ стал украинский легионер мадридского «Реала» Андрей Лунин.

«Вратарь «Реала» Андрей Лунин получил самую высокую оценку в Лиге чемпионов в этом сезоне в первом матче с «РБ Лейпциг» в прошлом месяце. В тот вечер украинский голкипер сделал в общей сложности девять сэйвов, благодаря чему «сливочные» покинули Германию без пропущенных мячей с решающим преимуществом в один гол», – сказано в описании.

Символическая сборная раунда 1/8 финала ЛЧ по версии WhoScored

Вратарь: Андрей Лунин («Реал Мадрид»).

Защитники: Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Лукас Бералдо (ПСЖ).

Полузащитники: Лерой Сане («Бавария»), Николо Барелла («Интер»), Жоао Канселу («Барселона»), Илкай Гюндоган («Барселона»).

Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

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WhoScored Андрей Лунин Вилли Орбан символическая сборная Матс Хуммельс Лукас Бералдо Лерой Сане Николо Барелла Жоау Канселу Гарри Кейн Роберт Левандовски Килиан Мбаппе
Источник WhoScored
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sanya zauber
заслужив. Лейпциг обстрілював добряче, а пропустив тільки один
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+1
Умник
Нихрена себе
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