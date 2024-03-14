Лунин вошел в символическую сборную 1/8 финала ЛЧ по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал WhoScored назвал свою символическую сборную стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лучшим вратарем на этом этапе ЛЧ стал украинский легионер мадридского «Реала» Андрей Лунин.

«Вратарь «Реала» Андрей Лунин получил самую высокую оценку в Лиге чемпионов в этом сезоне в первом матче с «РБ Лейпциг» в прошлом месяце. В тот вечер украинский голкипер сделал в общей сложности девять сэйвов, благодаря чему «сливочные» покинули Германию без пропущенных мячей с решающим преимуществом в один гол», – сказано в описании.