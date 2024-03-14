Лунин вошел в символическую сборную 1/8 финала ЛЧ по версии WhoScored
Андрей стал единственным игроком «Реала», которому это удалось
Авторитетный статистический портал WhoScored назвал свою символическую сборную стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лучшим вратарем на этом этапе ЛЧ стал украинский легионер мадридского «Реала» Андрей Лунин.
«Вратарь «Реала» Андрей Лунин получил самую высокую оценку в Лиге чемпионов в этом сезоне в первом матче с «РБ Лейпциг» в прошлом месяце. В тот вечер украинский голкипер сделал в общей сложности девять сэйвов, благодаря чему «сливочные» покинули Германию без пропущенных мячей с решающим преимуществом в один гол», – сказано в описании.
Символическая сборная раунда 1/8 финала ЛЧ по версии WhoScored
Вратарь: Андрей Лунин («Реал Мадрид»).
Защитники: Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Лукас Бералдо (ПСЖ).
Полузащитники: Лерой Сане («Бавария»), Николо Барелла («Интер»), Жоао Канселу («Барселона»), Илкай Гюндоган («Барселона»).
Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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