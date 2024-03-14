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Испания
14 марта 2024, 12:49 | Обновлено 14 марта 2024, 12:52
979
0

Экс-агент Роналду встретился с Пересом и поговорил о Лунине. Что решили?

«Реал» хочет продлить контракт с Андреем

14 марта 2024, 12:49 | Обновлено 14 марта 2024, 12:52
979
0
Экс-агент Роналду встретился с Пересом и поговорил о Лунине. Что решили?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних десяти матчах «сливочных».

По информации Defensa Central, агент украинского вратаря Жорже Мендеш, в свое время работавший с Криштиану Роналду, встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом и поговорил о будущем Лунина. Перес хочет, чтобы украинский вратарь остался в команде и продлил контракт, который сейчас действует до 2025 года. Мендеш считает, что Андрею лучше летом перейти в другой клуб, где у него будет больше игровой практики.

Окончательное решение остается за Андреем, которое он примет после завершения текущего сезона.

В этом сезоне Лунин провел за «Реал» 22 матча, в которых пропустил 17 голов и десять матчей отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.

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Жорже Мендеш Флорентино Перес Реал Мадрид Ла Лига продление контракта чемпионат Испании по футболу
Источник DefensaCentral
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