Экс-агент Роналду встретился с Пересом и поговорил о Лунине. Что решили?

Вратарь «Реала» Андрей Лунин выиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды у испанского голкипера Кепы Аррисабалаги. Украинец стартовал в последних десяти матчах «сливочных».

По информации Defensa Central, агент украинского вратаря Жорже Мендеш, в свое время работавший с Криштиану Роналду, встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом и поговорил о будущем Лунина. Перес хочет, чтобы украинский вратарь остался в команде и продлил контракт, который сейчас действует до 2025 года. Мендеш считает, что Андрею лучше летом перейти в другой клуб, где у него будет больше игровой практики.

Окончательное решение остается за Андреем, которое он примет после завершения текущего сезона.

В этом сезоне Лунин провел за «Реал» 22 матча, в которых пропустил 17 голов и десять матчей отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.