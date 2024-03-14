ЗАБАРНЫЙ: «Моя семья была на трибунах. Им нужно больше таблеток»

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный поделился своими эмоциями после матча АПЛ против «Лутона», в котором «вишням» удалось вырвать победу (4:3), уступая после первого тайма со счетом 0:3.

«Это нечто невероятное. Трудно ментально настроиться, уступая в счете 0:3 после первого тайма. Но у нас отличная команда, и мы быстро спохватились. В перерыве мы осознали свои ошибки, тренер внес свои коррективы, и на второй тайм мы вышли с другим настроем.

На стадионе была моя семья и, конечно, этот гол стал особенным. Я не являюсь бомбардиром, но хочу забивать как можно больше. Знаю, что мой народ смотрит на меня. Очень горд быть частью Украины. Желаю всего наилучшего своим соотечественникам.

Мои родственники прибыли в Англию на прошлой неделе, и вот они успели насладиться игрой АПЛ. Они уже наблюдали за мной в матче против «Шеффилд Юнайтед». Думаю, им нужно больше таблеток из-за таких стрессовых игр (смеется).

«Борнмут» должен завершить сезон как можно выше, мы должны продолжать набирать очки. Я знаю уровень этой команды.

Впереди всех украинцев ожидают очень важные матчи отбора на чемпионат Европы. Буду стараться сделать все от себя зависящее, помочь сборной победить и отобраться на Евро», – сказал Илья в комментарии официальному сайту «Борнмута».