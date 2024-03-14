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  4. «Обманул». В Черноморце отреагировали на побег украинского коуча за границу
Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 11:50 | Обновлено 14 марта 2024, 12:03
1105
0

«Обманул». В Черноморце отреагировали на побег украинского коуча за границу

Игорь Касьяненко не вернулся со сборов и отправился в Майами, США

14 марта 2024, 11:50 | Обновлено 14 марта 2024, 12:03
1105
0
«Обманул». В Черноморце отреагировали на побег украинского коуча за границу
fcastana.kz. Игорь Касьяненко.

Тренер по физподготовке одесского «Черноморца» Игорь Касьяненко, вошедший в тренерский штаб Романа Григорчука в самом начале 2022 года, не вернулся с командой со сборов в Турции и сбежал в Майами, США.

Пресс-служба «Черноморца» подтвердила эту информацию.

«Один из представителей «Черноморца», все время проведший с клубом на сборах, принимал полноценное участие в подготовительном процессе, не появился в аэропорту города Анталья, когда команда улетала в аэропорт города Кишинев. Речь идет о тренере по физподготовке Игоре Касьяненко. Билет на него был приобретен, но в самолете к моменту отправки его не оказалось.

Министерство молодежи и спорта Украины об этом случае проинформировано. К сведению ответственной структуры доведены все подробности. Руководство клуба осуждает такой поступок своего уже бывшего представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была – в ответ столкнулись с непорядочностью человека.

Однако клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца. Руководство ФК «Черноморец» инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Тот, кто обманул клуб, своего непосредственного руководителя, главного тренера команды, не имеет права оставаться в футболе. Те, кто взял Касьяненко на работу, должны знать о его способности к измене», – говорится в сообщении клуба.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы Игорь Касьяненко
Источник ФК Черноморец
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