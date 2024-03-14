Хаби АЛОНСО — о серии Байера: «Непобедимых команд не бывает»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от ответного домашнего матча с «Карабахом» в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, первая игра между командами в Баку завершилась вничью – 2:2.

«Непобедимых команд не бывает. Мы боремся за то, чтобы конкурировать в каждом матче и в каждом турнире. У нас хороший состав, игроки хотят бороться и жаждут выиграть как можно больше матчей. Мы не думаем о финале — только о следующей игре.

У нас есть повод для оптимизма. Мы ожидаем, что наши болельщики создадут отличную атмосферу, и нам нужно будет показать хорошую игру. Мы с большим уважением относимся к «Карабаху», но хотим сыграть в свой футбол и воспользоваться своими шансами. Вот как мы собираемся пройти дальше», — цитирует Алонсо пресс-служба УЕФА.

Матч «Байер» — «Карабах» состоится 14 марта в Леверкузене, начало – в 22:00 по киевскому времени.