ЗОММЕР — о вылете из ЛЧ: «Интер потерпел очень тяжелое поражение»

Вратарь миланского «Интера» Ян Зоммер поделился комментарием после поражения от мадридского «Атлетико» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, судьба выхода в четвертьфинал решалась в серии пенальти, в которой «нери-адзурри» реализовали только две попытки из пяти.

«Это тяжело, очень тяжело. У нас были хорошие шансы забить больше голов, но мы ими не воспользовались. На этом уровне все происходит именно так. Шансы были у обеих сторон, а роль сыграли маленькие детали.

Конечно, мы разочарованы. Мы вылетели из Лиги чемпионов после очень тяжелого поражения. Но у нас очень хорошая команда — мы должны держать голову высоко и двигаться вперед», — цитирует Зоммера УЕФА.