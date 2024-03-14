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Лига чемпионов
14 марта 2024, 10:32 | Обновлено 14 марта 2024, 10:33
228
0

ЗОММЕР — о вылете из ЛЧ: «Интер потерпел очень тяжелое поражение»

В послематчевой серии пенальти «нери-адзурри» реализовали только две попытки из пяти

14 марта 2024, 10:32 | Обновлено 14 марта 2024, 10:33
228
0
ЗОММЕР — о вылете из ЛЧ: «Интер потерпел очень тяжелое поражение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Зоммер

Вратарь миланского «Интера» Ян Зоммер поделился комментарием после поражения от мадридского «Атлетико» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, судьба выхода в четвертьфинал решалась в серии пенальти, в которой «нери-адзурри» реализовали только две попытки из пяти.

«Это тяжело, очень тяжело. У нас были хорошие шансы забить больше голов, но мы ими не воспользовались. На этом уровне все происходит именно так. Шансы были у обеих сторон, а роль сыграли маленькие детали.

Конечно, мы разочарованы. Мы вылетели из Лиги чемпионов после очень тяжелого поражения. Но у нас очень хорошая команда — мы должны держать голову высоко и двигаться вперед», — цитирует Зоммера УЕФА.

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Ян Зоммер Интер Милан Лига чемпионов Атлетико - Интер
Источник УЕФА
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