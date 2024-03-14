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  4. В Борнмуте высоко оценили первый гол Забарного в АПЛ. Хватило одного слова
Англия
14 марта 2024, 09:33 |
1779
0

В Борнмуте высоко оценили первый гол Забарного в АПЛ. Хватило одного слова

Илья забил в суперматче против «Лутон Таун»

14 марта 2024, 09:33 |
1779
0
В Борнмуте высоко оценили первый гол Забарного в АПЛ. Хватило одного слова
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

13 марта состоялся матч перенесенного 17-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Лутон Таун». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «вишен».

После первого тайма хозяева проигрывали 0:3, но сумели не только отыграться, но и победить, оформив мегакамбек! Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Пресс-служба «Борнмута» высоко оценила перформанс игрока сборной Украины.

«Король 👑», – написали в твиттере «вишен».

Гол для Забарного стал первым в английском чемпионате. Илья – восьмой украинец, забивший в АПЛ.

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Илья Забарный Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Андони Ираола Борнмут
Источник Sport.ua
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