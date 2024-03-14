В Борнмуте высоко оценили первый гол Забарного в АПЛ. Хватило одного слова
Илья забил в суперматче против «Лутон Таун»
13 марта состоялся матч перенесенного 17-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Лутон Таун». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «вишен».
После первого тайма хозяева проигрывали 0:3, но сумели не только отыграться, но и победить, оформив мегакамбек! Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
Пресс-служба «Борнмута» высоко оценила перформанс игрока сборной Украины.
«Король 👑», – написали в твиттере «вишен».
Гол для Забарного стал первым в английском чемпионате. Илья – восьмой украинец, забивший в АПЛ.
KING 👑 pic.twitter.com/bdDg8bFGRE— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 13, 2024
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Поединок состоится 14 марта в 22:00 по Киеву
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