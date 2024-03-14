Марченко проиграл 322-й ракетке мира на челленджере в Гамбурге
Илья уступил Эрги Киркину в первом раунде турнира в Германии
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 228) завершил выступления на челлнеджере в Гамбурге (Германия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/16 финала украинец в трех сетах уступил Эрги Киркину (Турция, ATP 322) за 2 часа и 8 минут.
АТР челленджер Гамбург. Хард в помещении. 1/16 финала
Эрги Киркин (Турция) – Илья Марченко (Украина) – 4:6, 6:3, 6:4
Это была третья встреча теннисистов. Марченко проиграл 2-й очный поединок.
Во 2-м раунде Киркин сыграет против Юта Шимизу (Япония, ATP 232).
На прошлой неделе Илья не сумел пробиться в основную сетку челленджера в Лугано.
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