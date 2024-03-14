Марченко проиграл 322-й ракетке мира на челленджере в Гамбурге

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 228) завершил выступления на челлнеджере в Гамбурге (Германия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала украинец в трех сетах уступил Эрги Киркину (Турция, ATP 322) за 2 часа и 8 минут.

АТР челленджер Гамбург. Хард в помещении. 1/16 финала

Эрги Киркин (Турция) – Илья Марченко (Украина) – 4:6, 6:3, 6:4

Это была третья встреча теннисистов. Марченко проиграл 2-й очный поединок.

Во 2-м раунде Киркин сыграет против Юта Шимизу (Япония, ATP 232).

На прошлой неделе Илья не сумел пробиться в основную сетку челленджера в Лугано.