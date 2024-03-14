Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марченко проиграл 322-й ракетке мира на челленджере в Гамбурге
ATP
14 марта 2024, 05:41 |
64
0

Марченко проиграл 322-й ракетке мира на челленджере в Гамбурге

Илья уступил Эрги Киркину в первом раунде турнира в Германии

14 марта 2024, 05:41 |
64
0
Марченко проиграл 322-й ракетке мира на челленджере в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 228) завершил выступления на челлнеджере в Гамбурге (Германия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала украинец в трех сетах уступил Эрги Киркину (Турция, ATP 322) за 2 часа и 8 минут.

АТР челленджер Гамбург. Хард в помещении. 1/16 финала

Эрги Киркин (Турция) – Илья Марченко (Украина) – 4:6, 6:3, 6:4

Это была третья встреча теннисистов. Марченко проиграл 2-й очный поединок.

Во 2-м раунде Киркин сыграет против Юта Шимизу (Япония, ATP 232).

На прошлой неделе Илья не сумел пробиться в основную сетку челленджера в Лугано.

По теме:
Марченко не сумел выйти в основу турнира в Лугано, в 4-й раз проиграв турку
Рейтинг ATP. Белинский и Джавакян обновили рекорды
Рейтинг ATP. Урсу и Джавакян обновили рекорды, Меншик дебютировал в топ-100
Эрги Киркин Илья Марченко ATP Гамбург
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграют ли Свитолина и Монфис? Определены участники микста в Индиан-Уэллсе
Теннис | 13 марта 2024, 21:21 2
Сыграют ли Свитолина и Монфис? Определены участники микста в Индиан-Уэллсе
Сыграют ли Свитолина и Монфис? Определены участники микста в Индиан-Уэллсе

Элина и Гаэль не заявились, всего выступят 8 пар

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 14 марта 2024, 03:25 4
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024

Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Футбол | 14.03.2024, 00:47
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Футбол | 13.03.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Футбол | 13.03.2024, 12:16
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
12.03.2024, 07:01
Футбол
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
12.03.2024, 10:56 6
Футбол
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
12.03.2024, 06:51 1
Футбол
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
13.03.2024, 07:51
Теннис
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
13.03.2024, 00:53 19
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко
Леннокс Льюис рассказал, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко
12.03.2024, 10:48 14
Бокс
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
13.03.2024, 06:55 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем