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  4. Марченко не сумел выйти в основу турнира в Лугано, в 4-й раз проиграв турку
ATP
04 марта 2024, 21:51 |
52
0

Марченко не сумел выйти в основу турнира в Лугано, в 4-й раз проиграв турку

Илья в двух партиях уступил Джему Илькелю в финале отбора челленджера в Швейцарии

04 марта 2024, 21:51 |
52
0
Марченко не сумел выйти в основу турнира в Лугано, в 4-й раз проиграв турку
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 228) не сумел пробиться в основную сетку челленджера в Лугано (Швейцария), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В финале квалификации украинец в двух сетах уступил Джему Илькелю (Турция, ATP 318) за 2 часа и 20 минут на двух тай-брейках. Это была 4-я встреча теннисистов, Марченко проиграл все 4 очных поединках.

На старте отбора Марченко переиграл в трех партиях местного теннисиста Янника Штайнеггера (АТР 931) за 1 час и 54 минуты.

Интересно, что Илья был посеян под первым номером в квалификации, однако никто из участников основы не снялся с челленджера, поэтому украинец не смог пробиться в 1/16 финала даже в качестве лаки-лузера.

АТР челленджер Лугано. Хард в помещении. Квалификациия

  • Илья Марченко (Украина) [1] – Янник Штайнеггер (Швейцария) [WC] – 6:2, 3:6, 6:2
  • Илья Марченко (Украина) [1] – Джем Илькель (Турция) [11] – 6:7 (6:8), 6:7 (2:7)
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Источник Sport.ua
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