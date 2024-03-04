Марченко не сумел выйти в основу турнира в Лугано, в 4-й раз проиграв турку

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 228) не сумел пробиться в основную сетку челленджера в Лугано (Швейцария), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В финале квалификации украинец в двух сетах уступил Джему Илькелю (Турция, ATP 318) за 2 часа и 20 минут на двух тай-брейках. Это была 4-я встреча теннисистов, Марченко проиграл все 4 очных поединках.

На старте отбора Марченко переиграл в трех партиях местного теннисиста Янника Штайнеггера (АТР 931) за 1 час и 54 минуты.

Интересно, что Илья был посеян под первым номером в квалификации, однако никто из участников основы не снялся с челленджера, поэтому украинец не смог пробиться в 1/16 финала даже в качестве лаки-лузера.

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