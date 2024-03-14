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14 марта 2024, 05:23 | Обновлено 14 марта 2024, 05:38
71
0

Первые шаги Монзуль. Комитет арбитров УАФ проводит сборы для женщин-судей

Сборы во Львове проводят Виктор Дердо, Михаил Овчар и Андрей Шандор

14 марта 2024, 05:23 | Обновлено 14 марта 2024, 05:38
71
0
Первые шаги Монзуль. Комитет арбитров УАФ проводит сборы для женщин-судей
УАФ

Во Львове проходит учебно-тренировочный сбор арбитров-женщин, который проводят представители Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Виктор Дердо, Михаил Овчар и Андрей Шандор.

Программа НТЗ началась с педагогического тестирования арбитров и помощников арбитров на теоретическое знание Правил игры и видео-теста УЕФА.

Проводятся ряд теоретических занятий по темам:

  • Современное толкование IFAB, ФИФА и УЕФА относительно правила положения вне игры.
  • Современная трактовка и требования ФИФА, УЕФА и УАФ по поводу эпизодов, связанных с трактовкой игры рукой.
  • Современная трактовка и требования ФИФА, УЕФА и УАФ относительно трактовки ситуаций с нарушениями по опрометчивости, безрассудной манере или применением чрезмерной силы и вмешательства.
  • Вне игры: выбор позиции и передвижения, создающий наилучшие условия, необходимые для принятия решений.
  • Современная трактовка и требования ФИФА, УЕФА и УАФ по поводу ситуаций, связанных с важными решениями в штрафной площади.
  • Практические советы помощникам арбитра. Положение вне игры: уровень концентрации на игре.
  • Современная трактовка и требования ФИФА, УЕФА и УАФ по трактовке ситуаций с нарушениями ЗОГМ (срыв очевидной голевой возможности) и ЗПА (остановка перспективной атаки).

Также участники НТЗ проводят практические занятия с просмотром матчей финального этапа Кубка Девичьей лиги WU-14 и сдают фитнес-тест.

ФОТО. Комитет арбитров УАФ проводит сборы для женщин-судей

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Комитет арбитров УАФ Украинская ассоциация футбола Катерина Монзуль учебно-тренировочные сборы Виктор Дердо Андрей Шандор
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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