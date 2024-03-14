Стало известно, когда пройдет жеребьевка финального раунда Евро-2024 U-17
Сборная Украины U-17 под руководством Юрия Мороза пробилась на ЧЕ в Кипре
12 марта юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) под руководством Юрия Мороза завершила борьбу в элит-раунде отбора Евро-2024 среди игроков до 17 лет победой над Словакией (3:0). Ранее сине-желтые одолели Грецию (2:0) и Швейцарию (3:0) и в итоге стали победителями группы 4 и обладателями путевки в финальный турнир.
Финальный форум с участием 16 сборных будет проходить с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре, на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола. В финальную стадию, куда сразу попала страна-хозяин, по итогам мартовских матчей выйдут 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами.
Критерии в заочном конкурсе вторых команд:
- большее количество набранных очков;
- лучшая разница мячей;
- большее количество забитых мячей;
- меньшая сумма дисциплинарных очков по желтым и красным карточкам, полученным игроками и официальными лицами команд (красная карта – три очка, желтая карточка – одно очко, удаление за две желтые карточки в одном матче – три очка);
- более высокая позиция в рейтинге коэффициентов квалификационного раунда.
Борьба в семи группах элит-раунда отбора продлится с 20 по 26 марта. Выяснится, кто присоединится к Кипру и Украине.
Жребий финального турнира пройдет в кипрской Ая-Напе 3 апреля
16 команд будут распределены на 4 группы по четыре участника. Кипр и 7 лучших сборных среди победителей групп элит-раунда квалификации будут сеяными.
Критерии в заочном конкурсе для определения посева:
- большее количество набранных очков в элит-раунде отбора;
- лучшая разница мячей;
- большее количество забитых мячей;
- меньшая сумма дисциплинарных очков по желтым и красным карточкам, полученным игроками и официальными лицами команд (красная карта – три очка, желтая карточка – одно очко, удаление за две желтые карточки в одном матче – три очка);
- более высокая позиция в рейтинге коэффициентов.
С максимальным показателем 9 очков и разницей мячей 8–0 Украина имеет отличные шансы попасть во время жеребьевки в число сеяных. Остальные детали процедуры жеребьевки УЕФА объявит дополнительно.
В финальном турнире из группы в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды. Далее по сетке – полуфиналы и финал 5 июня в Лимасоле.
Евро-2024 U-17. Элит-раунд отбора
- Группа 1: Великобритания, Франция, Венгрия, Северная Ирландия.
- Группа 2: Уэльс, Болгария, Швеция, Румыния.
- Группа 3: Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Италия.
- Группа 5: Португалия, Германия, Хорватия, Ирландия.
- Группа 6: Турция, Сербия, Грузия, Дания.
- Группа 7: Испания, Австрия, Словения, Норвегия.
- Группа 8: Польша, Чехия, беларусь, Босния и Герцеговина.
Группа 4. Итоговая таблица
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