Стало известно, когда пройдет жеребьевка финального раунда Евро-2024 U-17

12 марта юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2007 года рождения) под руководством Юрия Мороза завершила борьбу в элит-раунде отбора Евро-2024 среди игроков до 17 лет победой над Словакией (3:0). Ранее сине-желтые одолели Грецию (2:0) и Швейцарию (3:0) и в итоге стали победителями группы 4 и обладателями путевки в финальный турнир.

Финальный форум с участием 16 сборных будет проходить с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре, на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола. В финальную стадию, куда сразу попала страна-хозяин, по итогам мартовских матчей выйдут 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами.

Критерии в заочном конкурсе вторых команд:

большее количество набранных очков;

лучшая разница мячей;

большее количество забитых мячей;

меньшая сумма дисциплинарных очков по желтым и красным карточкам, полученным игроками и официальными лицами команд (красная карта – три очка, желтая карточка – одно очко, удаление за две желтые карточки в одном матче – три очка);

более высокая позиция в рейтинге коэффициентов квалификационного раунда.

Борьба в семи группах элит-раунда отбора продлится с 20 по 26 марта. Выяснится, кто присоединится к Кипру и Украине.

Жребий финального турнира пройдет в кипрской Ая-Напе 3 апреля

16 команд будут распределены на 4 группы по четыре участника. Кипр и 7 лучших сборных среди победителей групп элит-раунда квалификации будут сеяными.

Критерии в заочном конкурсе для определения посева:

большее количество набранных очков в элит-раунде отбора;

лучшая разница мячей;

большее количество забитых мячей;

меньшая сумма дисциплинарных очков по желтым и красным карточкам, полученным игроками и официальными лицами команд (красная карта – три очка, желтая карточка – одно очко, удаление за две желтые карточки в одном матче – три очка);

более высокая позиция в рейтинге коэффициентов.

С максимальным показателем 9 очков и разницей мячей 8–0 Украина имеет отличные шансы попасть во время жеребьевки в число сеяных. Остальные детали процедуры жеребьевки УЕФА объявит дополнительно.

В финальном турнире из группы в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды. Далее по сетке – полуфиналы и финал 5 июня в Лимасоле.

Евро-2024 U-17. Элит-раунд отбора

Группа 1: Великобритания, Франция, Венгрия, Северная Ирландия.

Группа 2: Уэльс, Болгария, Швеция, Румыния.

Группа 3: Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Италия.

Группа 5: Португалия, Германия, Хорватия, Ирландия.

Группа 6: Турция, Сербия, Грузия, Дания.

Группа 7: Испания, Австрия, Словения, Норвегия.

Группа 8: Польша, Чехия, беларусь, Босния и Герцеговина.

Группа 4. Итоговая таблица