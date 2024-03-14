ПЬЯНИЧ: «Это будет матч всей жизни. Украина имеет качественную команду»

Футболист сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против команды Украины:

«Я ожидаю матча, который изменит мою жизнь. Моя мечта – поехать на Евро со сборной Боснии и Герцеговины. Впервые в истории я надел футболку своей страны на чемпионате мира и хотел бы сделать то же самое на Евро, в котором мы до сих пор не участвовали. Конечно, впереди трудный матч, но огромная мотивация и наша публика будут преимуществом для нашей команды.

Сборная Украины? У них качественная команда, они молодые и сильные. Я наблюдал за ними несколько раз, и они оказались очень хорошей командой, которая доставила Италии много проблем в квалификации. Это многое говорит о них.

Нам очень не везло в предыдущих матчах плей-офф. К таким играм нужно быть морально готовым. У нас, нескольких игроков, больше опыта, чем у молодых ребят, и мы должны передать это всей команде. Я с нетерпением жду предстоящего сбора и выйду на поле с большой мотивацией.

У нас фантастические болельщики, и я надеюсь, что мы сможем сделать их счастливыми, как и всю страну. Для всей Боснии и Герцеговины было бы очень много означать, если бы мы прошли квалификацию на чемпионат мира. Большая конкуренция, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это произошло».

Матч плей-офф квалификации Евро-2024 между сборными Боснии и Украины пройдет 21 марта в 21:45 на арене городе Зеница.