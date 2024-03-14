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  4. ФОТО. Сын легендарного француза схватил защитника Атлетико за яйца
Лига чемпионов
14 марта 2024, 02:20 |
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ФОТО. Сын легендарного француза схватил защитника Атлетико за яйца

Маркус Тюрам решил припугнуть Стефана Савича в матче ЛЧ, желтую он не получил

14 марта 2024, 02:20 |
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ФОТО. Сын легендарного француза схватил защитника Атлетико за яйца
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан Савич и Маркус Тюрам

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан. Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу «матрасников» [первый поединок – 0:1]. В овертаймах клубы не забили, в серии пенальти точнее оказался испанский коллектив – 3:2.

В дополнительное время матча произошел забавный случай. Форврад «нерадзурри» Маркус Тюрам схватил центрального защитника хозяев Стефана Савича за яйца.

Сначала черногорский игрок рухнул на газон от боли, а затем поднялся и вместе с Тюрамом посмеялся над произошедшим. Главный арбитр встречи Шимон Марциняк не стал наказывать француза желтой карточкой.

Отметим, что Тюрам – сын легендарного французского футболиста Лилиана Тюрама.

ФОТО. Сын легендарного француза схватил защитника Атлетико за яйца

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Маркус Тюрам Стефан Савич фото Лига чемпионов Атлетико Мадрид Интер Милан Атлетико - Интер
Источник Sport.ua
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