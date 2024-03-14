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Англия
14 марта 2024, 01:55 | Обновлено 14 марта 2024, 02:10
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0

ФОТО. Камбэк Борнмута. Лицо и эмоции Ильи Забарного, когда забил первый гол

Пропустив три гола, вишни отгрузили Лутону 4 мяча после перерыва

14 марта 2024, 01:55 | Обновлено 14 марта 2024, 02:10
435
0
ФОТО. Камбэк Борнмута. Лицо и эмоции Ильи Забарного, когда забил первый гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вечером 13 марта прошла переигровка матча 17-го тура АПЛ, в котором встречались Борнмут и Лутон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева поля, проигрывая 0:3 после первого тайма, совершили большой камбек и выиграли матч 4:3!

Украинский защитник Илья Забарный на 62-й минуте ударом головой забил свой первый мяч за Борнмут в АПЛ (счет стал 2:3).

Затем вишни забили еще два мяча усилиями Антуана Семеньо и вырвали победу в драматичном матче (4:3).

АПЛ. 17-й тур, 12 марта (переигровка)

Борнмут – Лутон – 4:3

Голы: Соланке, 50, Забарный, 62, Семеньо, 64, 83 – Чонг, 9, Огбене, 31, Баркли, 45+1

ФОТО. Камбэк Борнмута. Лицо и эмоции Ильи Забарного, когда забил первый гол

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Источник Sport.ua
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