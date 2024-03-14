13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан. Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу «матрасников» [первый поединок – 0:1]. В овертаймах клубы не забили, в серии пенальти точнее оказался испанский коллектив – 3:2.

Решающим ударом стал промах лучшего форварда итальянцев Лаутаро Мартинеса. Аргентинец пробил выше ворот, что и зафиксировало победу «Атлетико».

Камеры зафиксировали эмоции Лаутаро после его неудачного выстрела.

ФОТО. Лицо Мартинеса после того, как не забил в серии пенальти за Интер