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Лига чемпионов
14 марта 2024, 01:20 | Обновлено 14 марта 2024, 01:29
222
0

ФОТО. Лицо Мартинеса после того, как не забил в серии пенальти за Интер

13 марта Атлетико Мадрид выбил итальянский клуб в 1/8 финала Лиги чемпионов

14 марта 2024, 01:20 | Обновлено 14 марта 2024, 01:29
222
0
ФОТО. Лицо Мартинеса после того, как не забил в серии пенальти за Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан. Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу «матрасников» [первый поединок – 0:1]. В овертаймах клубы не забили, в серии пенальти точнее оказался испанский коллектив – 3:2.

Решающим ударом стал промах лучшего форварда итальянцев Лаутаро Мартинеса. Аргентинец пробил выше ворот, что и зафиксировало победу «Атлетико».

Камеры зафиксировали эмоции Лаутаро после его неудачного выстрела.

ФОТО. Лицо Мартинеса после того, как не забил в серии пенальти за Интер

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Источник Sport.ua
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