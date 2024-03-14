У кого 9.2? Стала известна оценка Забарного за бешеный матч Борнмута в АПЛ
13 марта «вишни» обыграли соперников со счетом 4:3, Илья отметился голом
13 марта состоялся матч перенесенного 17-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Лутон Таун». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «вишен».
После первого тайма хозяева проигрывали 0:3, но сумели не только отыграться, но и победить, оформив мегакамбек!
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 62-й украинец отличился голом. Для него это первый мяч в футболке английского клуба.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Забарному оценку в 6.7 баллов.
За матч, помимо забитого мяча, Илья 62 раза коснулся мяча, отдал 44 точных передачи из 53 (83%), выиграл 3 единоборства, 11 раз потерял владение, сделал 1 фол, заработал два нарушения, один раз пробил в створ ворот и дважды вынес мяч.
Лучшим игроком поединка стал Антуан Семеньо (9.2), который оформил дубль.
Оценки WhoScored за матч Борнмут – Лутон Таун – 4:3
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