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  4. У кого 9.2? Стала известна оценка Забарного за бешеный матч Борнмута в АПЛ
Англия
14 марта 2024, 00:45 | Обновлено 14 марта 2024, 01:24
1119
0

У кого 9.2? Стала известна оценка Забарного за бешеный матч Борнмута в АПЛ

13 марта «вишни» обыграли соперников со счетом 4:3, Илья отметился голом

14 марта 2024, 00:45 | Обновлено 14 марта 2024, 01:24
1119
0
У кого 9.2? Стала известна оценка Забарного за бешеный матч Борнмута в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

13 марта состоялся матч перенесенного 17-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Лутон Таун». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «вишен».

После первого тайма хозяева проигрывали 0:3, но сумели не только отыграться, но и победить, оформив мегакамбек!

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 62-й украинец отличился голом. Для него это первый мяч в футболке английского клуба.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Забарному оценку в 6.7 баллов.

За матч, помимо забитого мяча, Илья 62 раза коснулся мяча, отдал 44 точных передачи из 53 (83%), выиграл 3 единоборства, 11 раз потерял владение, сделал 1 фол, заработал два нарушения, один раз пробил в створ ворот и дважды вынес мяч.

Лучшим игроком поединка стал Антуан Семеньо (9.2), который оформил дубль.

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Лутон Таун – 4:3

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Илья Забарный оценки WhoScored Борнмут Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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