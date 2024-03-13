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Россия
13 марта 2024, 23:29 | Обновлено 13 марта 2024, 23:38
1376
1

Посадят на 7,5 лет? Топ-легионер клуба из рф арестован в ОАЭ

Квинси Промес вскоре может быть подвергнут процедуре экстрадиции в Нидерланды

13 марта 2024, 23:29 | Обновлено 13 марта 2024, 23:38
1376
1
Посадят на 7,5 лет? Топ-легионер клуба из рф арестован в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Квинси Промес

32-летний вингер московского «Спартака» Квинси Промес сегодня, 13 марта, был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

С конца февраля нидерландский легионер москвичей находился в ОАЭ под домашним арестом, когда был задержан местными властями за то, что покинул место ДТП.

Однако теперь власти ОАЭ решили перевести Промеса под стражу, отреагировав на запрос прокуратуры Нидерландов, которая попросила об экстрадиции футболиста.

В Нидерландах в отношении Промеса есть два приговора суда Амстердама за причастность к торговле кокаином и нанесение ножевого ранения двоюродному брату на вечеринке. Суммарно Квинси должен провести за решеткой 7,5 лет (6+1,5 по двум делам соответственно).

У Промеса еще остается возможность обжаловать потенциальное решение об экстрадиции.

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Квинси Промес Спартак Москва ОАЭ Нидерланды тюрьма прокуратура криминал суд наркотики
Источник De Telegraaf
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Комментарии 1
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Gargantua
так он в ОАЭ совершил ДТП и сбежал?
будучи в розыске в Нидерландах и скрываясь
какое упорное в своей асоциальности животное
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