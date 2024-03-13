Посадят на 7,5 лет? Топ-легионер клуба из рф арестован в ОАЭ

32-летний вингер московского «Спартака» Квинси Промес сегодня, 13 марта, был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

С конца февраля нидерландский легионер москвичей находился в ОАЭ под домашним арестом, когда был задержан местными властями за то, что покинул место ДТП.

Однако теперь власти ОАЭ решили перевести Промеса под стражу, отреагировав на запрос прокуратуры Нидерландов, которая попросила об экстрадиции футболиста.

В Нидерландах в отношении Промеса есть два приговора суда Амстердама за причастность к торговле кокаином и нанесение ножевого ранения двоюродному брату на вечеринке. Суммарно Квинси должен провести за решеткой 7,5 лет (6+1,5 по двум делам соответственно).

У Промеса еще остается возможность обжаловать потенциальное решение об экстрадиции.