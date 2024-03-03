Из вундеркинда – в уголовники. Как Промес скрывается в россии от правосудия

29 февраля стало известно о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах был задержан 32-летний вингер московского Спартака Квинси Промес, имеющий на своем счету 50 поединков и 7 забитых мячей за национальную сборную Нидерландов. В СМИ изначально фигурировало несколько версий того, что послужило предлогом для задержания, однако об этом мы поговорим чуть позже, а пока предлагаем вспомнить, кто же такой этот Квинси Промес и чем он был примечателен, что в свое время сумел сыграть полсотни поединков за одну из сильнейших национальных сборных европейского континента…

Квинси Промес родился в Амстердаме в семье выходцев из Суринама. С самого детства у мальчишки сформировался непростой характер, что впоследствии привело к тому, что Квинси часто ругался с матерью и откровенно наплевательски относился к учебе. Единственным занятием, которое всецело поглощало Промеса в детстве и юности являлся футбол. Если бы не он, то по признаниям самого Квинси, скорее всего, он оказался бы в мире криминала и чего-то подобного…

Заниматься футболом Промесу в детстве посчастливилось в легендарной академии Аякса. Однако в определенный момент мальчишку буквально выбросили оттуда, мотивировав такое свое решение отсутствием должного уровня дисциплины у Квинси, причем как на поле, так и в повседневной жизни.

Промеса подобрал Твенте, где юный талант со временем и проявил себя во всей красе. В сезоне-2013/14 Квинси отличился за команду из Энсхеде 19 результативными действиями (11 голов и 8 ассистов) в 31 поединке в рамках Эредивизи. Кроме того, вингеру удалось блестяще показать себя в играх за молодежную сборную Нидерландов, где на счету Квинси оказалось 8 голов в 9 матчах – феноменальный показатель, пройти мимо которого скауты топовых европейских клубов просто не могли.

Судачили, что Промес может перебраться из Твенте в Лион или Сент-Этьен, однако в какой-то момент на горизонте объявились богатые россияне. В схватку за одиозного таланта из Нидерландов вступили московские Динамо, ЦСКА и Спартак, и последнему удалось договориться как с Твенте, так и с самим Квинси об условиях сотрудничества. В итоге летом 2014 года Промес за 11,5 миллионов евро перешел в Спартак, с которым подписал трудовое соглашение на четыре года. Руководство московского клуба тогда даже бравировало тем, что ему удалось перехватить Квинси из-под носа Манчестер Юнайтед, но сколько-нибудь заслуживающих реального доверия слухов по этому поводу в европейских СМИ тогда не было, поэтому оставим фантазии тем, кто склонен в них верить…

Как бы там ни было, а в чемпионате россии Промесу очень быстро удалось стать одной из ключевых звезд. Он демонстрировал стабильную и результативную игру, а по итогам сезона-2016/17 даже помог Спартаку впервые за шестнадцать лет вновь стать сильнейшей командой страны. Неудивительно, что в этот период Квинси достаточно регулярно вызывался в расположение сборной Нидерландов, где таким же лидером, как в Спартаке, конечно, не являлся, но для ротации использовался, причем весьма стабильно.

Летом 2018 года Промес за 21 миллион евро перешел в испанскую Севилью, однако в Ла Лиге его дела пошли вовсе не так хорошо, как на то рассчитывали боссы «нервионцев». За свою новую команду нидерландский вингер в сезоне-2018/19 в рамках испанского чемпионата сыграл 33 матча, отличившись в них лишь 2 забитыми мячами и 4 ассистами.

Тогда же, летом 2018-го, у Промеса начались первые серьезные проблемы с законом, о которых стало известно европейским журналистам. Квинси обвинили в том, что он избил свою супругу, и впоследствии футболист признал это, будучи отпущенным на свободу под залог. Скандал удалось замять, а в феврале 2024 года ряд СМИ сообщил, что Промес бросил свою жену с их четырьмя совместными детьми, так как увлекся новой девушкой – американской исполнительницей рэпа Табатой Робинсон, которая более известна под псевдонимом DreamDoll.

Уже летом 2019 года Промес покинул Севилью, и за 15,7 миллионов евро вернулся в клуб, где для него все только начиналось – Аякс. На родине Квинси, откровенно говоря, не блистал, хотя и продолжал стабильно вызываться в национальную сборную. Более того, с Нидерландами вингер даже дошел до финала Лиги наций-2018/19, где «оранжевые», впрочем, проиграли Португалии со счетом 0:1.

Getty Images. Квинси Промес

Свой последний (то ли вообще, то ли к настоящему моменту, хотя в первое верится куда больше) матч за сборную Нидерландов Квинси Промес сыграл 27 июня 2021 года в рамках 1/8 финала Евро-2020. Тогда «оранжевые» проиграли Чехии (0:2) и сенсационно завершили свой путь в турнире, а в карьере Промеса окончательно наступила черная полоса.

Еще за полгода до начала финальной части Евро-2020 Промес за 8,5 миллионов евро ушел из Аякса в Спартак. Возвращение в россию получилось для вингера действительно весьма пафосным, по крайней мере, с точки зрения освещения в СМИ. «Привет, я еду домой», «В россии я ощущаю себя как дома», «В сердце я русский» – подобные цитаты Промеса буквально переполняли пропагандистские медиа страны 404…

И если в футбольном плане в российской Премьер-лиге Промесу действительно удалось реанимировать свою карьеру (в сезоне-2022/23 на его счету оказалось 20 голов и 7 ассистов в 27 матчах), то вот в остальном жизнь Квинси откровенно пошла под откос.

Еще летом 2020 года Промес стал фигурантом расследования, в рамках которого ему предъявили обвинения в том, что на одной из семейных вечеринок он нанес удар ножом в колено своего двоюродного брата. Разбирательство шло достаточно долго, и Квинси удалось улизнуть в россию, у которой нет договора об экстрадиции преступников с Нидерландами.

Приговор по делу о поножовщине Промес услышал лишь летом минувшего года. Его признали виновным и вынесли наказание в виде 18 месяцев содержания под стражей, однако реально посадить не смогли, так как адвокаты футболиста подали апелляцию, да и сам он пребывал на территории страны 404, не рискуя возвращаться на родину.

Новый уголовный скандал вокруг Квинси Промеса возник по весне 2022 года. Тогда прокуратура Нидерландов выдвинула футболисту Спартака подозрение в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и участии в преступной организации. Расследование и судебное разбирательство также затянулись, но 14 февраля 2024 года Квинси был признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы, хотя сторона обвинения требовала для вингера девять лет заключения.

Следствие сумело доказать причастности Промеса к двум партиям контрабандного кокаина на 650 кг и 713 кг, которые были перехвачены правоохранителями в январе 2020 года в Антверпене. Наркотики были спрятаны в партии морской соли из Бразилии, откуда и перевозились в двух контейнерах в Бельгию.

Бывший вингер сборной Нидерландов не явился на суд и, таким образом, так и не сделал заявления о вменяемых ему правонарушениях. Дальнейшие сообщения в прессе и в ходе расследования показали, что Промес «чувствует себя неприкасаемым», учитывая тот факт, что он избегает присутствия на заседаниях суда. По крайней мере, об этом заявили прокуроры в ходе одного из судебных заседаний: «Похоже, он [Квинси Промес] считает себя неприкасаемым, находясь в россии».

Также прокуратура утверждала, что Промес «нормализует и почти романтизирует торговлю кокаином», а его богатство, заработанное в ходе футбольной карьеры, способствовало значительным инвестициям, которые футболист делал в развитие наркоторговли и помогло ему «продвигаться в этом бизнесе по организационной лестнице». Кроме того, расследование хотело понять, «как такой успешный футболист позволил так глубоко втянуть себя в преступную деятельность», однако из-за отсутствия прямого контакта с обвиняемым получить ответ на этот вопрос прокурорам так и не удалось.

Возвращаясь к задержанию Промеса в ОАЭ, которое произошло 29 февраля, стоит отмечать, что изначально в ряде европейских СМИ писали, что это произошло по запросу нидерландской стороны, которая еще 17 февраля внесла Квинси в международный розыск. У ОАЭ, в отличие от россии, есть договор с Нидерландами об экстрадиции преступников, однако пока далеко не факт, что Промеса вернут на родину.

По данным из российских источников, Промес был задержан полицией в аэропорту Дубая за то, что покинул место ДТП. По законам Объединенных Арабских Эмиратов Промесу может грозить тюремное заключение сроком от одного месяца до четырех лет, а также денежный штраф в размере 5 тысяч евро. В Спартаке уже пообещали оказать Квинси всяческое содействие и юридическую помощь, чтобы футболист мог вернуться в россию, но также анонсировали применение к нему мер дисциплинарного воздействия.

Очевидно, что возвращение в россию видится для Квинси Промеса сейчас наиболее благоприятным вариантом не столько в плане карьеры, сколько с точки зрения дальнейших перспектив по жизни. В Нидерландах экс-вингера «оранжевых» сразу же арестуют и отправят в каталажку – туда, где ему, видимо, самое место, но пребывание в стране 404, для которой цивилизованный закон не писан, позволяет некогда невероятно талантливому нидерландскому вингеру не только продолжать с комфортом пребывать на свободе, но еще и набивать карманы кровавыми российскими нефтедолларами. Впрочем, прямо сейчас буквально все для Квинси Промеса зависит исключительно от решения властей ОАЭ…

Текст: meta.ua/sport