Забарный превзошел Мудрика и установил уникальное достижение в АПЛ

13 марта состоялся матч перенесенного 17-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Лутон Таун». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «вишен».

После первого тайма хозяева проигрывали 0:3, но сумели не только отыграться, но и победить, оформив мегакамбек. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 62-й украинец отличился голом.

Забарный стал самым молодым автором гола в АПЛ из Украины, Илья забил в возрасте 21 года, 6 месяцев и 10 дней. До этого предыдущий рекорд принадлежал Михаилу Мудрику, забившему свой первый гол в чемпионате Англии в 22 года, 8 месяцев и 27 дней.

Илья – восьмой украинец, забивший в АПЛ.

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