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  4. Забарный превзошел Мудрика и установил уникальное достижение в АПЛ
Англия
14 марта 2024, 11:27 |
1653
2

Забарный превзошел Мудрика и установил уникальное достижение в АПЛ

Илья стал самым молодым украинцем, забивавшим в высшем английском дивизионе

14 марта 2024, 11:27 |
1653
2
Забарный превзошел Мудрика и установил уникальное достижение в АПЛ
Getty Images/Global Images Украина. Илья Забарный

13 марта состоялся матч перенесенного 17-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Лутон Таун». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «вишен».

После первого тайма хозяева проигрывали 0:3, но сумели не только отыграться, но и победить, оформив мегакамбек. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 62-й украинец отличился голом.

Забарный стал самым молодым автором гола в АПЛ из Украины, Илья забил в возрасте 21 года, 6 месяцев и 10 дней. До этого предыдущий рекорд принадлежал Михаилу Мудрику, забившему свой первый гол в чемпионате Англии в 22 года, 8 месяцев и 27 дней.

Илья – восьмой украинец, забивший в АПЛ.

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Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Михаил Мудрик Челси
Источник De Telegraaf
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Комментарии 2
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Anna.
Тепер Ярмолюк має забити гол, і побити рекорд Забарного))
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0
easterly
Залишилося забити ще 3 голи, щоб принаймі зрівнятися з суперпупермегагиперзєркой
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-1
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