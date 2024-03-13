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Лига чемпионов
13 марта 2024, 21:12 | Обновлено 13 марта 2024, 21:31
207
0

Гризманн и Мората – в основе Атлетико на матч с Интером

Стали известны составы команд

13 марта 2024, 21:12 | Обновлено 13 марта 2024, 21:31
207
0
Гризманн и Мората – в основе Атлетико на матч с Интером

Сегодня, 13 марта «Атлетико» Мадрид в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет миланский «Интер», который выиграл первый матч со счетом 1:0. Начало поединка в Мадриде – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Витсель, Савич, Лино, Де Пауль, Коке, Льоренте, Молина, Мората, Гризманн

«Интер»: Зоммер, Бастони, Де Врей, Павар, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфрис, Тюрам, Лаутаро Мартинес

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Атлетико Мадрид Интер Милан Атлетико - Интер Лига чемпионов стартовые составы
Источник УЕФА
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