Гризманн и Мората – в основе Атлетико на матч с Интером

Сегодня, 13 марта «Атлетико» Мадрид в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет миланский «Интер», который выиграл первый матч со счетом 1:0. Начало поединка в Мадриде – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Витсель, Савич, Лино, Де Пауль, Коке, Льоренте, Молина, Мората, Гризманн

«Интер»: Зоммер, Бастони, Де Врей, Павар, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфрис, Тюрам, Лаутаро Мартинес