ОФИЦИАЛЬНО. Два популярных блогера Украины стали амбассадорами УАФ

Два популярных блогера Украины Михаил Лебига и Николай Зырянов, которые известны успешными большими сборы на нужды ВСУ, официально стали амбассадорами Украинской ассоциации футбола.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ, которая опубликовала соответствующее видео в своих социальных сетях и открыла сбор.

УАФ, Лебига, Зырянов и Superhumans объявили о большом сбор на спортивные протезы для ветеранов войны с рф.

Цель сбора – 3 000 000 гривен.

Ранее Исполком УАФ утвердил полный состав комитетов.

ВИДЕО. Два популярных блогера Украины стали амбассадорами УАФ