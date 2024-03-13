ОФИЦИАЛЬНО. Два популярных блогера Украины стали амбассадорами УАФ
Михаил Лебига, Николай Зырянов, УАФ и Superhumans уже объявили большой сбор
Два популярных блогера Украины Михаил Лебига и Николай Зырянов, которые известны успешными большими сборы на нужды ВСУ, официально стали амбассадорами Украинской ассоциации футбола.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ, которая опубликовала соответствующее видео в своих социальных сетях и открыла сбор.
УАФ, Лебига, Зырянов и Superhumans объявили о большом сбор на спортивные протезы для ветеранов войны с рф.
Цель сбора – 3 000 000 гривен.
Ранее Исполком УАФ утвердил полный состав комитетов.
ВИДЕО. Два популярных блогера Украины стали амбассадорами УАФ
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