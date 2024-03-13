ОФИЦИАЛЬНО. Сельта назначила нового тренера после отставки Бенитеса

«Сельта» официально сообщила о назначении нового главного тренера первой команды. Им стал 36-летний испанский специалист Клаудио Хиральдес.

До этого он уже находился в системе клуба, где работал с молодежной и резервной командами. Напомним, на посту главного тренера «Сельты» он заменил именитого Рафаэля Бенитеса, который был уволен со своего поста вчера.

На данный момент «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Отрыв от зоны вылета составляет всего два очка.