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Испания
13 марта 2024, 17:45 | Обновлено 13 марта 2024, 17:46
245
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сельта назначила нового тренера после отставки Бенитеса

С командой будет работать Клаудио Хиральдес

13 марта 2024, 17:45 | Обновлено 13 марта 2024, 17:46
245
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сельта назначила нового тренера после отставки Бенитеса
ФК Сельта. Клаудио Хиральдес

«Сельта» официально сообщила о назначении нового главного тренера первой команды. Им стал 36-летний испанский специалист Клаудио Хиральдес.

До этого он уже находился в системе клуба, где работал с молодежной и резервной командами. Напомним, на посту главного тренера «Сельты» он заменил именитого Рафаэля Бенитеса, который был уволен со своего поста вчера.

На данный момент «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Отрыв от зоны вылета составляет всего два очка.

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Сельта Рафаэль Бенитес
Источник ФК Сельта
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