ОФИЦИАЛЬНО. Сельта назначила нового тренера после отставки Бенитеса
С командой будет работать Клаудио Хиральдес
«Сельта» официально сообщила о назначении нового главного тренера первой команды. Им стал 36-летний испанский специалист Клаудио Хиральдес.
До этого он уже находился в системе клуба, где работал с молодежной и резервной командами. Напомним, на посту главного тренера «Сельты» он заменил именитого Рафаэля Бенитеса, который был уволен со своего поста вчера.
На данный момент «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Отрыв от зоны вылета составляет всего два очка.
✍️ 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐃𝐈𝐎 𝐆𝐈𝐑𝐀́𝐋𝐃𝐄𝐙 pic.twitter.com/Ab25BrIJCW— RC Celta (@RCCelta) March 13, 2024
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