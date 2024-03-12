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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рафаэля Бенитеса уволили из Сельты
Испания
12 марта 2024, 17:08 |
287
1

ОФИЦИАЛЬНО. Рафаэля Бенитеса уволили из Сельты

Команда одержала всего пять побед в сезоне

12 марта 2024, 17:08 |
287
1
ОФИЦИАЛЬНО. Рафаэля Бенитеса уволили из Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бенитес

Испанская «Сельта» официально сообщила об увольнении с поста главного тренера Рафаэля Бенитеса. Он возглавлял команду с лета прошлого года.

В последнее время у Бенитеса появились серьезные разногласия с подопечными по поводу игрового стиля команды. Результаты «Сельты» также оставляли желать лучшего: команда занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая зону вылета всего на два очка.

Последней каплей для руководства «Сельты» стало разгромное поражение 0:4 от «Реала» в воскресенье, 10 марта.

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Сельта Рафаэль Бенитес отставка
Источник ФК Сельта
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