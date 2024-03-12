ОФИЦИАЛЬНО. Рафаэля Бенитеса уволили из Сельты

Испанская «Сельта» официально сообщила об увольнении с поста главного тренера Рафаэля Бенитеса. Он возглавлял команду с лета прошлого года.

В последнее время у Бенитеса появились серьезные разногласия с подопечными по поводу игрового стиля команды. Результаты «Сельты» также оставляли желать лучшего: команда занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая зону вылета всего на два очка.

Последней каплей для руководства «Сельты» стало разгромное поражение 0:4 от «Реала» в воскресенье, 10 марта.