ОФИЦИАЛЬНО. Рафаэля Бенитеса уволили из Сельты
Команда одержала всего пять побед в сезоне
Испанская «Сельта» официально сообщила об увольнении с поста главного тренера Рафаэля Бенитеса. Он возглавлял команду с лета прошлого года.
В последнее время у Бенитеса появились серьезные разногласия с подопечными по поводу игрового стиля команды. Результаты «Сельты» также оставляли желать лучшего: команда занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги, опережая зону вылета всего на два очка.
Последней каплей для руководства «Сельты» стало разгромное поражение 0:4 от «Реала» в воскресенье, 10 марта.
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