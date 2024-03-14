Николя Анелька: бука, кочевник и непризнанный гений английской Премьер-лиги

Французский форвард Николя Анелька является одним из лучших бомбардиров в истории английской Премьер-лиги. В 360 поединках, сыгранных в рамках этого соревнования, футболист записал на свой счет 125 забитых мячей, что позволяет Анелька и по настоящий момент входить в двадцатку топ-голеадоров турнира (если говорить точнее, то занимать 18-е место) за все время его существования. В АПЛ Николя забивал аж за шесть различных команд («Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Болтон», «Челси» и «Вест Бромвич»), а также два раза поднимал над головой чемпионский трофей этого соревнования (в 1998 году в рядах «Арсенала» и в 2010-м – «Челси»).

Однако должного уровня уважения и почитания со стороны болельщиков Анелька в Англии так и не получил, и причиной тому послужили вовсе не его профессиональные качества, а публичный образ и прозвище «Le Sulk», которое можно перевести как «бука» или же «угрюмый человек».

Getty Images/Global Images Ukraine. 1997 год. Николя Анелька проводит первый сезон в Арсенале

Николя Анелька впервые в карьере оказался на Туманном Альбионе в феврале 1997 года, когда ему было лишь 17. За юного таланта из академии «Пари Сен-Жермен» лондонцы, главным тренером которых за несколько месяцев до этого был назначен Арсен Венгер, заплатили воистину смешные деньги – 500 тысяч фунтов. Французский коуч сразу после назначения в «Арсенал» начал подыскивать все возможности для омоложения команды, которая на тот момент была более чем возрастной. В частности, в нападении у лондонцев блистал Иан Райт, успевший отпраздновать на момент прихода в клуб Венгера уже 33-й день рождения…

Анелька не сразу заиграл в «Арсенале», что вполне логично, учитывая его юный возраст, однако в сезоне-1998/99 француз забил 17 мячей в 35 поединках, отличившись среди прочего в обоих матчах против «Манчестер Юнайтед» (3:0, 1:1), которому на финише «канониры» проиграли в чемпионской битве лишь одно очко.

Несмотря на прекрасную результативность и невероятный потенциал, болельщики «Арсенала» Анелька особо не жаловали. За его хмурый образ, показную недружелюбность, угрюмость и даже подавленность французского форварда и нарекли «Le Sulk». Как показало время, это пятно на репутации Николя до самого конца карьеры смыть так и не удалось…

Свое прозвище Анелька частично заслужил тем, что в последний сезон пребывания в «Арсенале» (1998/99) часто в интервью различным СМИ говорил, что его недооценивают болельщики, которые, как подозревал француз, были недовольны тем обстоятельством, что Николя удалось вытеснить из команды их прежнего кумира Иана Райта, ушедшего еще летом 1998-го в «Вест Хэм». Кроме того, уже после ухода из стана «канониров» Анелька также ощутил всю нелюбовь к себе со стороны болельщиков, о чем впоследствии вновь таки рассказал журналистам.

«Когда Майкл Оуэн перешел в «Реал», все было в порядке. Когда Дэвид Бекхэм перешел в «Реал», никто не отреагировал на это негативно. Но когда я ушел в «Реал», у меня было такое ощущение, будто бы я кого-то убил. И все же год спустя Пети и Овермарс отправились в «Барселону», и ничего подобного с ними не произошло. И помните, «Арсенал» купил меня за 500 тысяч фунтов, а продал за 23 миллиона», – заявлял Анелька.

Getty Images/Global Images Ukraine. Николя Анелька в составе Реала

И хотя формально Анелька абсолютно прав, поговаривают, что он стал жертвой двух своих братьев, которые выступали такими себе советниками Николя по ходу развития его профессиональной карьеры. Негативная репутация француза во многом стала следствием того поведения и тех комментариев, которые демонстрировал и давал Анелька, находясь под воздействием своих ближайших родственников. Те все время убеждали Николя, что его недооценивают в клубах, и в какой-то момент это все сказалось на восприятии всего происходящего самим Анелька.

Что правда, многие экс-партнеры Анелька категорически опровергали мифы о том, что французский форвард являлся инфантильным и капризным человеком. Наоборот, Николя описывали как тихого и сдержанного, застенчивого и в какой-то степени даже очень одинокого человека, который крайне редко нарушает правила и уставы, существующие внутри коллектива, и уж точно не стремится продемонстрировать кому-то свое неуважение.

Например, после того, как Анелька покинул «Ливерпуль», два лидера «красных» тех лет Джейми Каррагер и Стивен Джеррард публично сожалели о том, что французскому форварду пришлось уйти, а в «Челси» экс-ассистент Сколари, Хиддинка и Анчелотти Рэй Уилкинс утверждал, что для него было «огромной радостью работать вместе с Николя».

Безусловно, Анелька вовсе не был святым и моментами не подбирал слов в общении с партнерами и даже наставниками. Широко известным является случай, когда летом 2010 года Николя в присутствии партнеров по сборной Франции оскорбил тогдашнего наставника «трехцветных» Раймона Доменека. Тот выражал неудовлетворение работой Анелька на оборону и угрожал оставить форварда на скамейке запасных, за что Николя просто обозвал специалиста «грязным сукиным сыном».

Раймонд Доменек отправил Анелька домой после матча с Мексикой на ЧМ-2010

Впрочем, подобные инциденты происходили в карьере практически всех знаменитых футболистов: кто-то сорился с тренером, кто-то не находил общего языка с болельщиками, а кто-то и вовсе вел себя неподобающим образом вне поля, демонстративно нарушая режим и показывая окружающим, что для него закон не писан. Поэтому то, как напрямую отразилась репутация капризного и скандального человека на карьере Анелька вряд ли является справедливым исходом событий.

Переход в «Реал», по сути, еще больше подкосил Анелька. В стане «бланкос» француз не чувствовал себя звездой, в статусе которой он и перебирался в Мадрид. Более того, Николя подозревал, что его качеству действий на поле и уровню таланта завидуют любимцы местной публики Фернандо Йерро и Рауль, а тогдашний наставник «Реала» Висенте Дель Боске лишь подтверждал отсутствие взаимопонимания в раздевалке команды между Анелька и остальными игроками.

«Анелька был игроком, который стоил нам много денег. «Реал» потратил на него 23 миллиона фунтов, и он был подписан как звезда. Однажды он пришел в раздевалку и сказал нам, что мы не рады его успехам, что мы не празднуем его голы. После этого Анелька не приходил на тренировку день или два, и клуб оштрафовал его», – рассказывал Дель Боске.

В какой-то момент Анелька начал менять клубы буквально один за другим, из-за чего заслужил второе прозвище – «Кочевник». Несмотря на то, что Николя после «Арсенала» посчастливилось поиграть за многих грандов европейского футбола («Реал», «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ювентус»), он слишком часто оказывался на периферии в этих командах, а в какой-то момент и вовсе пошел на понижение, подавшись сперва в «Фенербахче», а затем и в «Болтон».

Getty Images/Global Images Ukraine. С 2008 по 2012-й год Николя Анелька выступал в Челси, где вернулся на топ-уровень

Вернуться на топ-уровень Анелька посчастливилось в «Челси». В стан «синих» француз перешел, когда ему было уже под 29. Более того, за трансфер француза лондонцам пришлось заплатить 15 миллионов фунтов, и многие специалисты и фанаты утверждали, что «Челси» лишь зря потратил деньги. Но именно в рядах «синих» Николя впервые за долгие годы наконец-то обрел дом: в сезоне-2008/09 он стал лучшим бомбардиром в Премьер-лиге, а спустя год помог «Челси» взять чемпионство в непростой борьбе с «Манчестер Юнайтед».

Впрочем, именно «Манчестер Юнайтед» и их тогдашний вратарь Эдвин ван дер Сар годом ранее, в мае 2008-го, подложил огромную свинью Анелька в его периоде карьеры за «Челси». Незадачливый француз оказался тем, кто не реализовал последний пенальти в послематчевой серии в финале Лиги чемпионов, и этот провал навсегда останется в памяти поклонников «синих», как и ужасный промах поскользнувшегося Джона Терри…

Доигрывал Анелька на куда более скромном уровне – сперва в «Вест Бромвиче», а затем и вовсе в индийском «Мумбаи Сити», где в конце 2015-го окончательно завязал с профессиональными выступлениями.

Возможно, часть испорченной репутации Анелька связана с тем, каким он мог бы быть по сравнению с тем, кем он был. Претензия заключается в том, что после того, как Николя так ярко засиял в «Арсенале», остальная часть его карьеры была тщетной попыткой вернуть себе тот солнечный свет раннего утра, коим он блеснул на самой заре выступлений.

Вместо этого Анелька может похвастаться большим количеством действительно топовых трофеев и 210 забитыми мячами на клубном уровне, а также великолепной победой со сборной Франции (69 матчей, 14 голов) на Евро-2000. Все это у Николя получалось делать не попутно, а вместо того, чтобы улыбаться журналистам и заводить среди них друзей. Так уж случилось, что он попросту оказался заложником прозвища, полученного еще в юные годы. Прозвища, которое в существенной степени сделало Анелька непризнанным гением английской Премьер-лиги…