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  4. Владислав ВАНАТ: «Мяч видел хорошо, но партнеров не видел»
Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 17:29 |
259
0

Владислав ВАНАТ: «Мяч видел хорошо, но партнеров не видел»

Форвард «Динамо» – о матче против «Зари»

13 марта 2024, 17:29 |
259
0
Владислав ВАНАТ: «Мяч видел хорошо, но партнеров не видел»
ФК Динамо. Владислав Ванат

Форвард «Динамо» Киев Владислав Ванат прокомментировал матч 21-го тура УПЛ против «Зари» (победа 2:0), который проходил на снегу:

— Как в целом сложился этот матч для вашей команды?
— В целом неплохо. Но поле было в не очень хорошем состоянии из-за погодных условий. Думаю, если бы поле было более подготовленным, то счет был бы более крупным.

— Хорошо ли вам было видно мяч в таких условиях?
— Да, мяч хорошо видел, но иногда не видел своих партнеров, потому что белая форма сливалась со снегом. Немножко было плохо видно.

— Играли ли вы раньше в таких условиях?
— На профессиональном уровне — нет, только в U-14 или U−15.

— И как вам?
— Немножко было тяжело, но хорошо, что победили в таких непростых условиях.

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Владислав Ванат Динамо Киев Заря Луганск Динамо - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Динамо Киев от Шурика
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