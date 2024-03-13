Владислав ВАНАТ: «Мяч видел хорошо, но партнеров не видел»

Форвард «Динамо» Киев Владислав Ванат прокомментировал матч 21-го тура УПЛ против «Зари» (победа 2:0), который проходил на снегу:

— Как в целом сложился этот матч для вашей команды?

— В целом неплохо. Но поле было в не очень хорошем состоянии из-за погодных условий. Думаю, если бы поле было более подготовленным, то счет был бы более крупным.

— Хорошо ли вам было видно мяч в таких условиях?

— Да, мяч хорошо видел, но иногда не видел своих партнеров, потому что белая форма сливалась со снегом. Немножко было плохо видно.

— Играли ли вы раньше в таких условиях?

— На профессиональном уровне — нет, только в U-14 или U−15.

— И как вам?

— Немножко было тяжело, но хорошо, что победили в таких непростых условиях.