Владислав ВАНАТ: «Мяч видел хорошо, но партнеров не видел»
Форвард «Динамо» – о матче против «Зари»
Форвард «Динамо» Киев Владислав Ванат прокомментировал матч 21-го тура УПЛ против «Зари» (победа 2:0), который проходил на снегу:
— Как в целом сложился этот матч для вашей команды?
— В целом неплохо. Но поле было в не очень хорошем состоянии из-за погодных условий. Думаю, если бы поле было более подготовленным, то счет был бы более крупным.
— Хорошо ли вам было видно мяч в таких условиях?
— Да, мяч хорошо видел, но иногда не видел своих партнеров, потому что белая форма сливалась со снегом. Немножко было плохо видно.
— Играли ли вы раньше в таких условиях?
— На профессиональном уровне — нет, только в U-14 или U−15.
— И как вам?
— Немножко было тяжело, но хорошо, что победили в таких непростых условиях.
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