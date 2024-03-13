Доминик СОБОСЛАИ: «Хочу выиграть с Ливерпулем все четыре трофея»
У полузащитника «красных» серьезные амбиции
Венгерский полузащитник английского «Ливерпуля» Доминик Собослаи перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против пражской «Спарты» поделился амбициями на оставшуюся часть сезона 2023/24:
«Мы уже выиграли один трофей - Кубок Лиги, осталось еще три: Премьер-лига, Лига Европы и Кубок Англии. Я хочу выиграть все три, все четыре в целом. Мы должны выигрывать игру за игрой до конца сезона, потому что впереди еще долгий-долгий путь».
Матч «Ливерпуль» – «Спарта» Прага состоится 14 марта в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече победу со счетом 5:1 одержала английская команда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Дннпр-1» потерял важные очки в матче 21-го тура с ЛНЗ Черкассы
Марта во второй раз в этом месяце разобралась с этой соперницей