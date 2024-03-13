Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – ПСВ
13 марта в 22:00 пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта в 22:00 играют «Боруссия» Д и ПСВ.
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Первый матч состоялся в Эйндховене на стадионе «Филипс» и завершился вничью (1:1). Ответный поединок проходит в Дортмунде. Правило выездного гола не действует.
Немецкая «Боруссия» Дортмунд выиграла группу F, набрав 11 очков из 18. Также в плей-офф прошел «ПСЖ» (8). «Милан» отправился в Лигу Европы (8), а «Ньюкасл» выбыл из турнира (5).
Нидерландский ПСВ Эйндховен занял второе место в группе B, набрав 9 очков из 18 и опередив «Ланс» (8) и «Севилья» (2). Победителем этого квартета стал «Арсенал» (13).
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – ПСВ
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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