Арсенал хочет выкупить контракт вратаря-героя матча Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» заинтересован в том, чтобы выкупить полноценный контракт голкипера Давида Райи.

«Канониры» довольны игрой вратаря, арендованного у «Брентфорда», и, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, готовы отдать «шмелям» 27 миллионов фунтов за испанского стража ворот, прописанные в качестве клаусулы.

Отметим, что в нынешнем сезоне Райя провел за «Арсенал» 29 матчей во всех турнирах. В том числе уверенная игра испанского стража ворот в серии пенальти помогла «канонирам» пройти «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.