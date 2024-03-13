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Англия
13 марта 2024, 16:04 |
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Арсенал хочет выкупить контракт вратаря-героя матча Лиги чемпионов

Давид Райя провел за «канониров» 29 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне

13 марта 2024, 16:04 |
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Арсенал хочет выкупить контракт вратаря-героя матча Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Лондонский «Арсенал» заинтересован в том, чтобы выкупить полноценный контракт голкипера Давида Райи.

«Канониры» довольны игрой вратаря, арендованного у «Брентфорда», и, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, готовы отдать «шмелям» 27 миллионов фунтов за испанского стража ворот, прописанные в качестве клаусулы.

Отметим, что в нынешнем сезоне Райя провел за «Арсенал» 29 матчей во всех турнирах. В том числе уверенная игра испанского стража ворот в серии пенальти помогла «канонирам» пройти «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Давид Райя Арсенал Лондон аренда игрока Брентфорд Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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