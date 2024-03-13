Лучший бомбардир Динамо высказался о бойкоте игроками Зари матча УПЛ

22-летний форвард «Динамо» Владислав Ванат высказался о последнем матче УПЛ против «Зари» (2:0), в котором большинство игроков луганского клуба решили бойкотировать поединок из-за задолженности по зарплате и премиальным.

«Мне очень обидно, что в нашем футболе происходят подобные ситуации. Хочется играть против «Зари», которая является очень сильной командой, чтобы они были в боевом составе. Но я понимаю ребят. Если им не выплачивают премии или зарплаты, то нужно как-то действовать. Они решили таким образом. Конечно, обидно, но мне было все равно, против кого играть, – рассказал Ванат.

В этом сезоне УПЛ Ванат провел 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.