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Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 16:04 | Обновлено 13 марта 2024, 16:10
548
0

Лучший бомбардир Динамо высказался о бойкоте игроками Зари матча УПЛ

Владислав Ванат поделился эмоциями после игры с луганчанами

13 марта 2024, 16:04 | Обновлено 13 марта 2024, 16:10
548
0
Лучший бомбардир Динамо высказался о бойкоте игроками Зари матча УПЛ
ФК Динамо. Владислав Ванат

22-летний форвард «Динамо» Владислав Ванат высказался о последнем матче УПЛ против «Зари» (2:0), в котором большинство игроков луганского клуба решили бойкотировать поединок из-за задолженности по зарплате и премиальным.

«Мне очень обидно, что в нашем футболе происходят подобные ситуации. Хочется играть против «Зари», которая является очень сильной командой, чтобы они были в боевом составе. Но я понимаю ребят. Если им не выплачивают премии или зарплаты, то нужно как-то действовать. Они решили таким образом. Конечно, обидно, но мне было все равно, против кого играть, – рассказал Ванат.

В этом сезоне УПЛ Ванат провел 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

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Владислав Ванат Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск зарплаты долги премиальные Украинская Премьер-лига бойкот Динамо - Заря
Источник УПЛ-ТВ
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