МАЙКОН: «Матч против Атлетико будет трудным для Интера»

Бывший игрок миланского «Интера» Майкон поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико»:

«Интеру» нужны сердца и умы, чтобы пройти дальше. Наблюдать за «Интером» Индзаги всегда интересно, даже в таких сложных матчах, как этот. Игра против «Атлетико» будет тяжёлой, очень тяжёлой. Мората и Гризманн непредсказуемы.

«Интер» преобладал в первом матче, но не забил второй гол, которого заслуживал, и теперь им придется играть с минимальным преимуществом в очень острой обстановке. Это классический матч, который нужно провести без волнения, но Индзаги показал, что может это сделать.

Маркус Тюрам? Видно, что он позитивный человек. Он отводит защитников туда, куда хочет, хорошо защищает мяч, знает, когда отдать пас, и имеет хорошее голевое чувство. Веселый и солнечный характер всегда помогает команде. В том сезоне, когда мы выиграли трофей, как только судья дал свисток, мы становились воинами, но до и после мы всегда успевали пошутить».

Матч «Атлетико» Мадрид – «Интер» состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 1:0 одержала итальянская команда.