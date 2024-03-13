Тренер Украины U-19 рассказал о Кристиане Шевченко и оценил его игру
Дмитрий Михайленко вызвал игрока на матчи отбора
Тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко на матчи элит-раунда отбора Евро-2024 вызвал атакующего хавбека юношеской команды Уотфорда Кристиана Шевченко, сына легенды украинского футбола и нынешнего президента УАФ Андрея Шевченко.
«Кристиан играет на позиции правого или левого вингера. Говорят, что его можно использовать на позиции форварда, но в тех матчах, что я смотрел, я его там не видел».
«Достаточно достойная статистика у него, забивал последние семь матчей. По движениям, по типу тела он похож на своего отца. Быстрый, много двигается. Но он еще слишком юный, чтобы понимать, насколько он талантливый», — сказал Михайленко.
Матчи элит-раунда пройдут с 20 по 26 марта.
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