Тренер Украины U-19 рассказал о Кристиане Шевченко и оценил его игру

Тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко на матчи элит-раунда отбора Евро-2024 вызвал атакующего хавбека юношеской команды Уотфорда Кристиана Шевченко, сына легенды украинского футбола и нынешнего президента УАФ Андрея Шевченко.

«Кристиан играет на позиции правого или левого вингера. Говорят, что его можно использовать на позиции форварда, но в тех матчах, что я смотрел, я его там не видел».

«Достаточно достойная статистика у него, забивал последние семь матчей. По движениям, по типу тела он похож на своего отца. Быстрый, много двигается. Но он еще слишком юный, чтобы понимать, насколько он талантливый», — сказал Михайленко.

Матчи элит-раунда пройдут с 20 по 26 марта.