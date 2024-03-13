Скандальная звезда МанСити готов к переезду в Саудовскую Аравию

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер предположил, что мог бы последовать примеру Криштиану Роналду и поехать играть в Саудовскую Аравию.

Бывшие одноклубники Уокера, Рияд Марез и Эмерик Ляпорт, также последовали на Ближний Восток за деньгами, и Кайл отказался исключать возможность последовать за ними.

«Я никогда не скажу «никогда». Деньги, которые они платят, и все остальное, очевидно, являются важным фактором, объясняющим, почему они едут туда. Роналду открыл путь для всех, чтобы пойти туда. Если они продолжат привлекать игроков, как делают сейчас, и лига станет лучше, так почему бы не захотеть уйти туда? Но для меня Премьер-лига — лучшая лига в мире, поэтому я хочу выступать здесь как можно дольше и занимать места как можно выше», – поделился Уокер своими мыслями в подкасте FIVE.

Отметим, что в нынешнем сезоне защитник провел за «Манчестер Сити» 37 матчей во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.