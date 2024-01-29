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Англия
29 января 2024, 14:59 | Обновлено 29 января 2024, 15:06
406
0

«Я в долгу перед всеми»: звезда Ман Сити впервые высказался о своей измене

Кайл Уокер официально сообщил о том, что разводится с женой

29 января 2024, 14:59 | Обновлено 29 января 2024, 15:06
406
0
«Я в долгу перед всеми»: звезда Ман Сити впервые высказался о своей измене
The Sun. Кайл Уокер

Звездный защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер впервые публично высказался по поводу скандала, связанного с его изменами, и официально объявил о разводе со своей женой Энни Килнер.

«То, что я сделал, ужасно, и я беру всю ответственность на себя. Я принимал идиотские решения. Я не могу представить, через что проходит Энни. Я пытался спросить ее, но это причиняет боль. Мужчина, который должен был любить, заботиться и быть рядом с ней, поступил вот так.

В этом тяжелом испытании были дни, когда мне просто хотелось скрутиться калачиком и уснуть. Единственный виноватый человек – это я. У меня есть роли и обязанности, которые я понимаю, и я совершал глупые поступки. Но мне нужно признать свои ошибки – я в долгу перед всеми.

Мои действия причинили много боли многим людям. Мне жаль, потому что в семье такого не должно происходить», – приводит слова покаявшегося Уокера издание The Sun.

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Кайл Уокер развод измена lifestyle Манчестер Сити сборная Англии по футболу
Источник The Sun
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