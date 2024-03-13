Легенда Барселоны назвал матч, изменивший его жизнь

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, недавно проведший тысячный матч в карьере, назвал самый памятный для него, изменивший всю его последующую жизнь.

Несмотря на многочисленные трофеи, завоеванные как с «блау-гранас», так и со сборной Испании, Андрес выбрал не один из финалов.

«Я назову мой дебютный матч – в Лиге чемпионов против «Брюгге». Мы выиграли с минимальным преимуществом – 1:0, а я отыграл все 90 минут. Для меня это самый памятный момент.

Конечно, помимо всех финалов и титулов, это самый счастливый момент в моей карьере. Когда я был маленьким и играл на полях из гравия, я мечтал стать профессиональным футболистом, а когда стал им, то был безмерно счастлив.

Все, что произошло дальше, было следствием многих факторов, но самый важный день – это день, когда я дебютировал. А дальше уже было совершенство себя, самоотверженность и жертвенность – тяжелая работа не прекращалась ни на день», – приводит слова Иньесты ESPN.